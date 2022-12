Le pantalon en cuir de Kim Kardashian tombe presque sur sa taille rétrécie alors que la star montre son ventre nu dans un crop top

Le pantalon en cuir de KIM Kardashian est presque tombé de sa taille rétrécie sur ses nouvelles photos.

La fondatrice de SKIMS a mis en ligne des photos Instagram alors qu’elle tentait de se pavaner dans un pantalon en cuir noir.

Kim Kardashian portait un pantalon en cuir noir et un crop top bleuté.[/caption]

Le pantalon en cuir de Kim semblait tomber de sa taille fine[/caption]

Kim, 42 ans, a également enfilé un haut court moulant alors qu’elle sortait d’un couloir avec sa sœur Khloe Kardashian, 38 ans.

Malheureusement, le pantalon noir semblait trop grand pour son physique mince.

Sans ceinture pour maintenir le pantalon, le pantalon semblait glisser de son ventre nu.

Kim a cependant été distraite par sa couleur de cheveux, qui a perdu son éclat blond platine.

Elle a sous-titré le message: « Des réflexions sur Honey? Dois-je teindre à nouveau mes cheveux en platine ou devenir sombre ? »

VÊTEMENTS TROP GRANDS

Ce n’est pas la première fois que la star des Kardashian porte des vêtements dépareillés qui ne lui vont pas.

Kim a récemment rejoint sa fille de neuf ans, North, pour une douce vidéo TikTok.

Le duo mère/fille a sorti ses pas de danse sur la chanson de Coil Leray, TWINNEM.

La star de Hulu avait l’air incroyablement mince dans le pyjama à carreaux vert foncé.

Bien que les deux semblaient s’amuser, la tenue de Kim semblait accrochée à son corps élancé alors qu’elle dansait avec la chanson.

” UN TEL DÉFI “

Les fans ont exprimé leurs inquiétudes en suivant le parcours de perte de poids de l’alun de Keeping Up With the Kardashians.

Dans une interview accordée à Vogue en mai, Kim a admis combien de poids elle devait perdre pour entrer dans la célèbre robe de Marilyn Monroe pour l’événement Met Gala.

Elle a dit : « Je l’ai essayé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’ J’ai dû perdre 16 livres.

« C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle… Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines.

L’ancien E! star a continué à perdre du poids et a perdu jusqu’à 20 livres depuis le début de l’été.

“RESTEZ COMME ÇA”

En octobre, une source proche de la star de KUWTK a déclaré en exclusivité à The US Sun que Kim prévoyait de perdre encore plus de kilos pour rester sous son objectif de poids.

L’initié a mentionné que la personnalité de la télévision “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça.”

La source a conclu: “”Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.”

Kim et son ex-mari Kanye West, 45 ans, partagent quatre enfants : North ; Psaume, trois; Sainte, six ; et Chicago, quatre.

Kim et Kanye photographiés avec leurs enfants[/caption]

Kim a perdu 20 livres depuis le début de l’été[/caption]

Kim a montré son petit cadre dans des publications en ligne[/caption]