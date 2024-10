Le panneau Salem-Keizer « Travailler ensemble » devrait-il être supprimé ? Le conseil municipal va trancher

Le conseil municipal de Salem devrait voter sur l’opportunité de supprimer et de remplacer le Monument Salem-Keizer « Travailler ensemble » – un mur de briques à la frontière de la ville laissé en ruine par de multiples affrontements avec des conducteurs ivres.

Le panneau à l’intersection de Stark Street N-Broadway Street NE-River Road N a été construit en 1993 grâce à une collaboration avec des citoyens privés et les dirigeants des villes de Salem et Keizer.

On a vite appris comme aimant pour les conducteurs ivreset a été touché au moins huit fois. Les dégâts causés par les accidents les plus récents n’ont pas encore été réparés.

Les réparations actuelles sont estimées à 39 510 $. Les réparations passées ont coûté des dizaines de milliers de dollars.

Les responsables de Salem ont déclaré que la réparation du panneau était devenue « fastidieuse ».

Le conseil municipal votera pour autoriser ou non le retrait de la structure en brique et son remplacement par un panneau de bienvenue plus facile à réparer.

« Depuis sa construction, l’entrée a passé beaucoup de temps dans un état de délabrement plutôt que comme un élément accueillant pour la communauté », a déclaré le personnel municipal dans un rapport au conseil. « Le retrait de la structure circulaire en briques et son remplacement par des panneaux de bienvenue conventionnels dans l’entrée garantiront des coûts de remplacement inférieurs si la zone est à nouveau touchée par les véhicules à moteur à l’avenir. »

Le conseil municipal de Salem envisagera de supprimer le monument « Travailler ensemble » de Salem-Keizer, souvent touché, par un nouveau monument plus facile à réparer.

Ils ont déclaré que le personnel envisagerait également des marqueurs de chaussée comme des flèches de voie et une signalisation supplémentaire.

Les dirigeants de la ville ont déclaré que les responsables de Keizer soutenaient la proposition de remplacer la structure en brique. La conception finale du panneau sera discutée avec Keizer avant sa sélection.

Autres points à l’ordre du jour du conseil municipal de Salem

Un vote sur l’opportunité de demander un financement de 20 millions de dollars au programme de subventions pour le changement communautaire pour la justice environnementale et climatique de l’Environmental Protection Agency afin de créer un réseau de pôles de résilience et d’améliorer l’efficacité énergétique des ménages à faible revenu, notamment en fournissant des pompes à chaleur portables.

Un vote sur les nominations au Comité citoyen du budget.

Une motion de la conseillère Virginia Stapleton demandant au personnel de fournir un rapport sur la création d’une exigence de licence commerciale dans la ville.

Un rapport d’information trimestriel sur le développement économique.

Comment participer à la réunion du conseil municipal de Salem

La réunion aura lieu à 18 heures. Elle se tiendra en personne dans la salle du conseil municipal du Salem Civic Center, 555 Liberty St. SE, et pourra être regardée sur Comcast Cable CCTV Channel 21 ou sur la chaîne YouTube de Salem à Langue des signes anglaise/américaine et Espagnol.

Ceux qui souhaitent commenter en personne peuvent s’inscrire sur les listes à l’entrée de la salle avant le début de la réunion.

Les commentaires publics écrits sur les points de l’ordre du jour peuvent être envoyés par courrier électronique avant 17 heures lundi à [email protected]. Ou pré-inscrivez-vous entre 8h et 14h lundi à cityofsalem.net/Pages/Public-Comment-at-Salem-City-Council-Meeting.aspx pour prendre la parole pendant la réunion via Zoom.

Le journaliste du Statesman Journal, Capi Lynn, a contribué à ce rapport.

Pour des questions, des commentaires et des conseils d’actualité, envoyez un e-mail à la journaliste Whitney Woodworth à [email protected], appelez le 503-910-6616 ou suivez X à @wmwoodworth

Cet article a été initialement publié dans le Salem Statesman Journal : Le panneau Salem-Keizer « Travailler ensemble » pourrait être remplacé