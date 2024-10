Le panneau Paramètres rapides remanié d’Android 16 pourrait avoir un autre tour dans son sac

Points clés à retenir La mise à jour Android 16 de Google l’année prochaine pourrait comporter des vignettes de paramètres rapides redimensionnables, selon les astuces découvertes dans Android 15 QPR1 Beta 3.

La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de personnaliser la taille des vignettes via la vue de l’éditeur de paramètres rapides, avec des tailles incluant 1 × 1 et 2 × 1.

On ne sait toujours pas si cette fonctionnalité fera ses débuts avec Android 16 l’année prochaine, même si les utilisateurs doivent s’attendre à ce que le panneau Paramètres rapides remanié soit disponible.











Google a publié Android 15 QPR1 Beta 3 il y a quelques jours, nous donnant un avant-goût de ce qui nous attend avec la prochaine grande fonctionnalité. Il n’est pas rare que les versions bêta de QPR contiennent des informations sur une prochaine version d’Android, car Google aime commencer à travailler sur ses versions logicielles assez tôt. De même, nous avons appris récemment qu’Android 16 pourrait introduire un panneau de paramètres rapides considérablement repensé, qui, selon des rapports récents, pourrait également sélectionner des catégories pour découvrir plus facilement les vignettes. Un rapport de suivi a révélé que cette prochaine refonte des paramètres rapides pourrait avoir un autre ajout de fonctionnalités important sur les cartes : tuiles redimensionnables.

L’expert Android Mishaal Rahman a trouvé des preuves dans Android 15 QPR1 Beta 3 mettant en évidence la possibilité de redimensionner les vignettes des paramètres rapides (via Autorité Android). Mais comme le souligne Rahman, cette nouvelle disposition des paramètres rapides et les vignettes redimensionnables n’apparaîtront pas simplement si la version bêta d’Android 15 QPR1 la plus récente est installée sur votre appareil et nécessiteront quelques bricolages pour l’activer.

Heureusement pour nous, Rahman connaît une chose ou deux sur l’activation des fonctionnalités cachées dans les logiciels bêta et a réussi à nous donner un aperçu de la nouvelle fonctionnalité. Comme indiqué ci-dessus, ces tuiles peuvent être réduites à 1×1, avec la possibilité d’avoir un mélange de tuiles 1×1 et 2×1.









Une option de personnalisation utile

Pour redimensionner les vignettes Paramètres rapides individuelles, les utilisateurs devront accéder à la vue de l’éditeur via l’icône en forme de crayon en bas à droite du panneau. À partir de là, appuyez longuement sur la vignette que vous souhaitez réduire/agrandir et ajustez la taille en conséquence. Rahman affirme que chaque vignette peut être redimensionnée de cette manière, y compris celles fournies par des applications tierces, ce qui est une bonne idée.

Pour les appareils Pixel exécutant Android 15, le panneau Paramètres rapides ne peut proposer que jusqu’à huit vignettes par page, mais permettre aux utilisateurs de définir des vignettes 1×1 peut accueillir jusqu’à 16 vignettes sur une page. Bien entendu, vous pouvez également choisir de diminuer la taille de certaines tuiles tout en conservant la taille originale 2×1 des autres.

Rahman prévient que puisque la possibilité de redimensionner les vignettes des paramètres rapides en est encore à ses balbutiements, il n’y a aucune certitude qu’elle fera ses débuts avec Android 16 l’année prochaine, car Google pourrait décider de la supprimer de la version finale. Cependant, le panneau Paramètres rapides mis à jour fera probablement la différence, étant donné la quantité de travail qui a été consacré jusqu’à présent.





Il y a déjà eu de nombreux rapports sur Android 16, y compris des informations selon lesquelles Google pourrait le publier d’ici le deuxième trimestre 2025. De plus, Google aurait défini le nom de code « baklava » pour Android 16, rompant avec une tradition de longue date consistant à nommer son Android 16. logiciels après les desserts par ordre alphabétique (Android 15 porte le nom de code VanilleGlaceAndroid 14 passe Gâteau à l’enverset ainsi de suite).