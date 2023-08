Le panneau de commande Smart Home de Brilliant, parfait pour les appartements

Brillantune entreprise qui produit des produits liés à la maison intelligente depuis près de 10 ans maintenant, a présenté cette semaine un nouveau gadget conçu pour transformer votre appartement en un appartement intelligent. Je grince des dents en disant ça, mais c’est en fait plutôt gentil. Laisse-moi expliquer.

Le nouveau plug-in de Brilliant Le panneau de commande Smart Home ne nécessite aucun câblage, il est donc parfait si vous louez, si votre maison a été construite avant que les fils neutres ne soient monnaie courante (avant 1985), ou si vous n’êtes tout simplement pas à l’aise avec les travaux électriques. Toutes ces raisons sont légitimes pour ne pas vouloir s’en occuper. Avec ce nouveau panneau de commande, vous le branchez sur une prise murale et bénéficiez des mêmes avantages, qui sont les suivants.

La liste des services pris en charge par ce panneau est longue. Elle supporte Appareils Ring, Sonos, Philips Hue, produits Nest de Google, Wemo, SmartThings de Samsung, ecobee, TP-Link, HomeKit d’Apple, et plus encore. Au sein de ces écosystèmes se trouvent des milliers de produits, un acheteur est donc libre d’utiliser celui-ci. des choses ils apprécient le plus. Ils devraient tous fonctionner parfaitement via ce panneau.

Le panneau lui-même a l’air super élégant. Il dispose d’un écran tactile dédié pour accéder aux fonctionnalités et recevoir le flux d’une caméra vidéo. Vous pouvez également définir des automatisations pour vos services sur le panneau. Sur le côté, vous disposez de curseurs tactiles pour les commandes de volume lors de la lecture de musique et les commandes de luminosité de la lumière. Il existe également une caméra et un micro intégrés pour les options d’interphone si vous souhaitez vraiment développer l’expérience.

Le seul véritable inconvénient ici est le coût d’entrée. C’est 399 $, ce qui n’est pas bon marché. Cependant, si l’avantage de ne pas avoir d’installation est séduisant, cela en vaut peut-être la peine.