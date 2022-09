Le panneau d’affichage 3D terrifiant Resident Evil devient viral, appelé une innovation unique

Marty McFly, qui a voyagé jusqu’en 2015 dans la suite du film Retour vers le futur, est surpris par un hologramme 3D du film Jaws 19. Le film est sorti en 1989 et 2015 était le futur lointain à ce moment-là.

Il s’avère que Robert Zemeckis, le réalisateur du film, avait anticipé l’émergence de ces publicités mais était légèrement décalé. Bien qu’ils soient encore rares, les panneaux d’affichage 3D sont maintenant une chose, et Netflix en a utilisé un pour promouvoir la première de sa dernière série d’action en direct Resident Evil d’une manière terrifiante.

La franchise Resident Evil de renommée internationale, qui a commencé comme un jeu vidéo d’horreur de survie au milieu des années 90, a engendré, outre les suites du jeu, des bandes dessinées, des films d’action en direct et des films d’animation. La plus récente est une série d’action en direct nommée Resident Evil, qui vise à redémarrer la franchise. Le panneau d’affichage Resident Evil 3D a été conçu pour promouvoir la série d’une manière non conventionnelle, mais terrifiante.

Le panneau d’affichage susmentionné a été installé il y a environ deux mois à Times Square à New York et a rapidement attiré l’attention. Il montre une monstruosité effrayante brisant sa cage de verre et s’échappant. La nature 3D du panneau d’affichage donne l’impression que la créature vient de se jeter sur les spectateurs.

Wowww. Le panneau d’affichage 3D le plus intéressant🤩 pic.twitter.com/HH8Ln3gnsM — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 4 septembre 2022

Les fans de la franchise Resident Evil reconnaîtront immédiatement la créature comme le Licker, un mutant bestial créé par le T-Virus et l’un des antagonistes les plus meurtriers de la franchise. Le panneau d’affichage 3D est devenu viral depuis qu’il a été partagé pour la première fois et beaucoup l’ont qualifié d’innovation unique dans les promotions du nouvel âge.

Cependant, malgré la stratégie promotionnelle qui donne la chair de poule, la série d’action en direct Resident Evil, qui a été créée sur Netflix le 14 juillet, a rencontré un accueil négatif. Les fans de la franchise ont été déçus par l’écart par rapport au matériel source et les critiques n’ont pas non plus été impressionnés. On l’appelle l’entrée la plus faible de la franchise Resident Evil. Développée par Andrew Dabb, la série mettait en vedette Ella Balinska, Tamara Smart, Sienna Agudong et Lance Reddick. En raison de la réception froide de la série, Netflix a annulé l’émission après une seule saison.

