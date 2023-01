Le panneau « Confetti Not Allowed » du théâtre américain avant la projection de « Pathaan » devient viral

« Pathaan » célèbre sans vergogne le phénomène qu’est Shah Rukh Khan et il est difficile de dire qui a le plus de piquant : le film lui-même ou les innombrables fans de SRK à travers le monde. Les fans sont à peine restés assis malgré l’avertissement de SRK d’attacher les ceintures de sécurité ; il y a des vidéos et des photos de fans dormant à l’extérieur des théâtres pour assister au premier spectacle du premier jour, dansant avec Pathaan et Rubai (joué par Deepika Padukone) et saluant SRK lorsqu’il fait un salut à l’écran.

En bref : les fans ont pleinement participé au tempo du film, ne restant pas de simples spectateurs au fur et à mesure que le spectacle se déroule. Bien que cela se produise en Inde avec des films aussi “massifs” mettant en vedette les Khans, les Kapoors et d’autres stars, c’est un spectacle moins courant en dehors de l’Inde.

Un utilisateur de Twitter regardant “Pathaan” dans un théâtre de Philadelphie a partagé une photo amusante d’une pancarte installée à l’extérieur du cinéma. “Les confettis ne sont pas autorisés”, lit-on, et Desis compatit.

Eh bien, Desis a certainement un flair pour le dramatique. « Pathaan » lui-même en témoigne. Par exemple, si vous avez suivi le battage médiatique autour de « Pathaan » depuis sa sortie, vous avez peut-être rencontré une scène poignante d’une salle de cinéma : alors que Pathaan fait un salut à un moment particulièrement émouvant du film, un fan du Hall se lève et salue Pathaan.

Maintenant, l’histoire derrière le moment viral a été révélée. Le scénariste-réalisateur Hardik Mehta a partagé l’histoire dans une publication Instagram. «Nous avons été totalement pris par surprise lorsque le gars assis devant nous s’est soudainement levé et a fait un salut au milieu d’une scène ultra émotionnelle. Pendant la majeure partie du film, il était sous le coup de l’adrénaline, ce que le film #Pathaan promet totalement”, a écrit Mehta dans une partie de son message.

