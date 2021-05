Le panneau CDC recommande des prises de vue pour les enfants de 12 à 15 ans

Les adolescents âgés de 12 à 15 ans devraient recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 et ils peuvent recevoir leurs autres vaccinations de routine avec lui, a déclaré mercredi un comité consultatif fédéral.

Le panel des Centers for Disease Control and Prevention s’est réuni pour discuter de la sécurité, de la réponse immunitaire et de l’efficacité du vaccin dans ce groupe d’âge, après que la Food and Drug Administration a signé lundi les vaccins.

Le même comité consultatif sur les pratiques d’immunisation en décembre dernier a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech pour les adultes et les adolescents âgés de 16 à 17 ans. Quatorze membres du groupe ont approuvé mercredi l’abaissement de la limite d’âge à 12 ans, un membre se récusant.

Par prudence, la recommandation initiale pour les vaccins COVID-19 avait inclus une fenêtre de séparation de deux semaines entre un vaccin COVID-19 et tout autre vaccin afin que la cause de tout effet secondaire soit claire et que les données de sécurité puissent être collectés.

La recommandation a également été mise à jour pour tous les groupes d’âge par le comité mercredi, a déclaré le Dr Kate Woodworth du CDC.

Dans un communiqué, l’American Academy of Pediatrics a recommandé la vaccination COVID-19 pour tous les enfants et adolescents de 12 ans et plus qui n’ont pas de raison médicale de ne pas le faire.

L’académie aide également les enfants et les adolescents à recevoir le vaccin COVID-19 avec d’autres vaccins «étant donné l’importance de la vaccination systématique et la nécessité d’une adoption rapide des vaccins COVID-19», a déclaré le Dr Yvonne Maldonado, la représentante de l’académie au comité consultatif. . Elle est professeur de pédiatrie à l’École de médecine de l’Université de Stanford.

Tellement d’enfants ont pris du retard dans leurs vaccinations pendant la pandémie qu’il sera utile de leur permettre de recevoir tous les vaccins dont ils ont besoin en même temps, a déclaré LJ Tan, directeur de la stratégie de la Coalition d’action pour la vaccination.

« Cela est nécessaire pour garantir que nous pouvons continuer à revenir aux niveaux de couverture pré-COVID-19 pour les vaccins de routine des adolescents et aussi pour les vaccinations de rattrapage », a-t-il déclaré.

Pfizer-BioNTech a testé le vaccin chez plus de 1 000 adolescents, donnant un nombre égal d’un placebo. Parmi les 2260 participants, seulement 16 ont développé le COVID-19, qui ont tous reçu le placebo.

Aucun des adolescents n’a présenté de réaction sévère au vaccin et le plus gros effet secondaire chez les adolescentsdans les essais sur le vaccin COVID-19, il y avait des maux de tête et des douleurs au bras. Le comité consultatif a déclaré que c’était bien pour les parents de donner à leurs enfants des analgésiques après le coup, a déclaré Woodworth.

Le COVID-19 est désormais l’une des 10 principales causes de décès chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, a déclaré le Dr Sara Oliver, codirectrice du groupe de travail ACIP COVID-19 sur les vaccins. La maladie représentait 1,3% de tous les décès chez les adolescents entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril, soit 127 décès au total.

«Bien que cela semble faible, il convient de noter que cela serait toujours dans les 10 principales causes de décès chez les enfants», a déclaré Oliver.

Les adolescents âgés de 12 à 17 ans sont également à risque de maladie grave due au COVID-19. Il y a eu plus de 1,5 million de cas signalés et plus de 13 000 hospitalisations à ce jour dans ce groupe d’âge, a déclaré Oliver.

Ils sont également plus susceptibles de transmettre le COVID-19 aux personnes de leur ménage et de leur communauté que les jeunes enfants, a-t-elle ajouté.

D’autres fabricants de vaccins testent également leurs vaccins chez des adolescents, mais n’ont pas encore terminé leurs études ni demandé l’autorisation de livrer leurs vaccins à des mineurs.

Pfizer-BioNTech et les autres testent également leurs vaccins auprès de trois groupes d’enfants plus jeunes, se retirant en âge: 5 à 11 ans, 2 à 4 ans et 6 mois à 2 ans. -old.

La première de ces études chez les enfants plus âgés devrait être achevée à la fin de l’été ou au début de l’automne, mais il est peu probable que les vaccins soient disponibles pour ces groupes d’âge avant le début de l’année scolaire.

Cela peut prendre jusqu’à la fin de l’année civile ou au début de l’année prochaine avant qu’il y ait suffisamment de données sur les plus jeunes enfants, a déclaré Pfizer-BioNTech, car ils peuvent nécessiter des doses plus faibles du vaccin, qui doivent être testées.

Oliver a noté que des enquêtes montrent qu’entre 46% et 60% des parents prévoient de vacciner leurs enfants contre le COVID-19.

Lorsqu’on a demandé aux adolescents de 13 à 17 ans s’ils voulaient se faire vacciner, 51% ont dit qu’ils voulaient vraiment l’être et 20% n’étaient pas sûrs, a-t-elle déclaré.

Le groupe de travail de l’ACIP a prévu une montée en puissance rapide pour rendre le vaccin disponible aux plus jeunes adolescents.

Une campagne de retour à l’école sera lancée de juillet à septembre. Pour obtenir des vaccins pour ce groupe d’âge, il faudrait travailler avec les centres de santé fédéraux, les pharmacies, la santé publique et les réseaux de fournisseurs d’adolescents pour organiser des programmes dans les écoles, a déclaré le comité.

On ne sait pas si les districts scolaires et les programmes d’été exigeront que les adolescents soient vaccinés, maintenant que les vaccins sont à leur disposition. De nombreux collèges ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les étudiants soient vaccinés avant d’arriver sur le campus à l’automne.

« C’est un grand pas en avant pour notre pays. Vacciner une population plus jeune nous rapproche du retour à un sentiment de normalité et de la fin de la pandémie », a déclaré lundi la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock.

Contributeur: Karen Weintraub, USA TODAY