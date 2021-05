Le panneau CDC approuve l’utilisation chez les enfants de 12 à 15 ans

« Mon mari et moi sommes vaccinés. Mon enfant de 16 ans est vacciné. Maintenant, mes 12 et 15 ans seront dans la file », a déclaré Keipp Talbot, membre de l’ACIP.

Après le vote de mercredi, plusieurs membres ont exprimé leur enthousiasme à l’idée que les membres de leur propre famille puissent désormais se faire vacciner. D’autres ont noté que l’accès aux vaccins aidera les enfants à retrouver une certaine normalité après avoir souffert pendant un an de problèmes mentaux et sociaux dus à la pandémie.

L’approbation du panel du CDC intervient avant la saison des camps d’été et le 4 juillet – une date que l’administration Biden espère qu’elle marquera un tournant dans la bataille du pays contre le virus. Plus de 3,3 millions de personnes à travers le monde sont mortes de Covid-19 jusqu’à présent, dont près de 600 000 aux États-Unis, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés étaient la douleur au site d’injection et dans les articulations et les muscles, la fatigue, les maux de tête, les frissons et la fièvre, a déclaré le scientifique de Pfizer, le Dr John Perez. À l’exception de la douleur au site d’injection, plus d’adolescents ont signalé des effets secondaires après la deuxième dose qu’après la première. Les effets secondaires ont généralement disparu en un à deux jours, a-t-il déclaré.

La recommandation du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, qui a été adoptée 14-0 avec une récusé , intervient deux jours après que la Food and Drug Administration a approuvé la demande de Pfizer et BioNTech d’autoriser leur injection à être administrée à de jeunes adolescents en cas d’urgence. L’approbation attend maintenant l’approbation finale du directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, qui est attendue sous peu.

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a voté mercredi pour approuver l’utilisation accrue du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech pour les enfants de 12 à 15 ans, ouvrant ainsi la voie aux pédiatres pour commencer à distribuer les vaccins à travers les États-Unis dès le début. comme jeudi.

La recommandation du groupe « nous aidera à clore un chapitre difficile pour de nombreux enfants et familles », a déclaré Andy Slavitt, le plus haut responsable de la Maison Blanche sur le plan de réponse de Covid-19, sur Twitter.

La vaccination des enfants est considérée comme essentielle pour mettre fin à la pandémie. Il est peu probable que le pays parvienne à l’immunité collective – quand suffisamment de personnes dans une communauté donnée ont des anticorps contre une maladie spécifique – jusqu’à ce que les enfants puissent se faire vacciner, selon les responsables de la santé et les experts.

Les enfants représentent environ 20% de la population américaine totale de 331 millions, selon les données du gouvernement. Entre 70% et 85% de la population américaine doit être vaccinée contre Covid pour obtenir l’immunité collective, disent les experts, et certains adultes peuvent refuser de se faire vacciner. Bien que de plus en plus d’experts disent maintenant que l’immunité collective semble de plus en plus improbable à mesure que les variantes se propagent.

Mardi, plus de 150 millions d’Américains âgés de 18 ans et plus avaient reçu au moins une dose, selon les données compilées par le CDC. Environ 115 millions d’adultes américains sont entièrement vaccinés, selon le CDC. Environ 13% des adultes disent qu’ils n’obtiendront certainement pas de vaccin tandis que 21% disent qu’ils «attendront et verront» ou n’en recevront qu’un si nécessaire, selon la Kaiser Family Foundation.

Les responsables des CDC ont déclaré au panel que la recherche montre une réticence à la vaccination chez les parents, avec seulement environ 46% à 60% qui ont déclaré vouloir faire vacciner leurs enfants. Les raisons pour lesquelles les vaccins n’ont pas été vaccinés comprenaient des préoccupations concernant la sécurité, le temps qu’il a fallu pour développer le vaccin et le manque d’informations, ont déclaré des responsables.

Le commissaire par intérim de la FDA, le Dr Janet Woodcock, a assuré lundi aux parents que l’agence américaine « avait entrepris un examen rigoureux et approfondi de toutes les données disponibles » avant de les autoriser à être utilisées chez les jeunes adolescents.

Le Dr Megan Wallace, responsable du CDC, a déclaré mercredi que les événements indésirables graves étaient plus fréquents chez les participants au vaccin que chez les participants au placebo, 0,4% contre 0,2%, mais aucun d’entre eux n’a été attribué aux vaccins.

Perez a déclaré qu’un événement indésirable associé au vaccin était la lymphadénopathie, qui est un gonflement des ganglions lymphatiques. Dans l’essai clinique, il y a eu neuf cas dans le groupe vacciné, dont sept liés au tir. Deux cas appartenaient au groupe placebo, a-t-il déclaré. Il n’y a eu aucun cas d’anaphylaxie, selon une diapositive présentée lors de la réunion. Il n’y a pas eu non plus de cas de paralysie de Bell – un problème rare qui est survenu chez certains adultes vaccinés – ou de caillots sanguins, a déclaré Perez.

Le vaccin s’est avéré efficace à 100% dans l’essai clinique sur des jeunes de 12 à 15 ans. Aucun décès n’a été signalé. Des effets secondaires plus graves étaient plus fréquents dans le groupe vacciné, environ 11% signalant des choses comme une douleur au site d’injection qui empêchait l’activité quotidienne, une fièvre sévère, des maux de tête ou des douleurs musculaires.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour les mises à jour.