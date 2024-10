Le panier de Thanksgiving d’Aldi peut nourrir 10 personnes pour moins de 47 $

Une chaîne d’épicerie discount réduit encore plus ses prix cette période des fêtes – et c’est quelque chose dont il faut être reconnaissant.

Le 16 octobre, Aldi annoncé son panier de Thanksgiving le moins cher depuis cinq ans, offrant à 10 personnes un repas complet pour moins de 47 $. La chaîne cite une étude NielsenIQ publié dans le Wall Street Journal plus tôt cette année, qui a révélé que les prix des produits d’épicerie avaient augmenté de 50 % sur des centaines d’articles depuis 2019, Aldi a donc décidé de rendre le repas moins cher qu’il ne coûtait à l’époque.

Aldi a déclaré que le repas à moins de 4,70 $ par personne renonce à toutes « les ventes, les coupons, les exigences d’achat minimum, les cartes de fidélité et autres cerceaux nécessaires pour économiser chez les épiciers traditionnels », se présentant plutôt sous une simple forme à emporter.

Le panier de Thanksgiving d’Aldi comprend un Dinde Butterball (supposé peser 16 livres) avec des épices, de la sauce, des petits pains, du macaroni au fromage et de la farce. Il comprend également les ingrédients pour préparer la sauce aux canneberges, la purée de pommes de terre, la cocotte de patates douces, la cocotte de haricots verts et la tarte à la citrouille.

« Chaque jour chez ALDI, nous nous efforçons de trouver des moyens d’offrir les prix les plus bas possibles à nos clients – et ce Thanksgiving n’est pas différent », a déclaré le PDG d’Aldi, Jason Hart, dans un communiqué de presse, ajoutant que 25 % des ménages américains font désormais leurs achats au magasin. chaîne. « Nous avons travaillé dur pour Thanksgiving pour offrir des produits de la meilleure qualité et du meilleur rapport qualité-prix afin que tout le monde puisse profiter d’un repas traditionnel en famille et entre amis sans avoir à faire des économies. »

Aldi vend également trois forfaits Thanksgiving pour moins de 10 $.

Pour les gens qui participent à un repas-partage entre amis ou qui gardent les choses un peu plus décontractées le grand jour, Aldi vend également trois forfaits de Thanksgiving pour moins de 10 $. Chaque lot comprend une bouteille de l’exclusivité Aldi Pinot Noir du patrimoine californien accompagné de l’un des éléments suivants :

Il y a quelques mises en garde concernant le panier de Thanksgiving d’Aldi : sa disponibilité peut varier selon l’emplacement du magasin et est sujette à changement. Le prix du panier est valable du 16 octobre au 27 novembre (la veille de Thanksgiving).

La nouvelle arrive alors que l’épicier était impliqué dans un rappel de produits à base de poulet et de dinde fabriqué par le producteur de viande précuite BrucePac en raison d’une éventuelle contamination par la listeria.

La plupart des produits rappelés sont des bols de salades, de riz ou de pâtes prêts à l’emploi contenant du poulet ou de la dinde potentiellement contaminés et ont été vendus chez de grands détaillants du pays comme Trader Joe’s, HEB, Walmart et Aldi. Voir la liste complète des produits inclus dans le rappel et les photos des étiquettes des produits ici.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com