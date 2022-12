Le panéliste du 6 janvier, Jamie Raskin, blâme le collège électoral pour la violence

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le membre du Congrès Jamie Raskin a blâmé le Collège électoral américain pour la méfiance et le mécontentement croissants à l’égard des systèmes électoraux américains dans une interview dimanche.

Le membre démocrate du panel du 6 janvier de la Chambre était interviewé sur CBS Affronter la nation à la suite de la publication du rapport complet de son comité sur l’attaque contre le Capitole américain et des efforts plus larges de la campagne Trump pour annuler les résultats légaux des élections de 2020.

Au cours de l’interview, il a évoqué la nécessité de “rénover” et de mettre régulièrement à jour les institutions américaines du pouvoir pour fonctionner efficacement à l’ère moderne.

“Comment?” a répondu l’intervieweuse et animatrice Margaret Brennan.

“Le Collège électoral maintenant, qui nous a donné cinq perdants du vote populaire en tant que président dans notre histoire, deux fois au cours de ce siècle seulement, est devenu un danger – non seulement pour la démocratie, mais pour le peuple américain”, a déclaré M. Raskin.

“C’était un danger le 6 janvier”, a-t-il ajouté.

M. Raskin a ensuite déclaré que les États-Unis devraient adopter un système de vote populaire dans l’intérêt de la stabilité de la démocratie américaine : « Il y a tellement de détours et de recoins dans le collège électoral qu’il y a des opportunités pour beaucoup de méfaits stratégiques. Nous devrions élire le président comme nous élisons les gouverneurs, les sénateurs, les maires, les représentants, tout le monde : celui qui obtient le plus de votes gagne.

Les partisans d’un vote populaire national ont fait campagne pour une telle réforme pendant des décennies. Une transition vers un système de vote populaire pourrait se produire de deux manières, qui nécessiteraient toutes deux un effort politique important : un amendement constitutionnel ou une législation qui ne prendrait effet que si une coalition d’États totalisant la majorité des voix au Collège électoral signé.

Ce deuxième effort est déjà en cours, avec un certain nombre d’États bleus, dont la Californie et New York, rejoignant le pacte. Mais il faudrait encore qu’un certain nombre d’états rouges et/ou violets se connectent avant d’atteindre le seuil nécessaire.

Les opposants à un système de vote populaire soutiennent qu’il marginaliserait les petits États dans les campagnes présidentielles tout en donnant une plus grande importance aux grands centres de population. Les partisans de l’idée soutiennent que les résidents de ces centres de population sont eux-mêmes déjà marginalisés par le système existant, qui réduit (généralement) le champ de la campagne présidentielle à une poignée d’États du champ de bataille.

L’État d’origine de M. Raskin, le Maryland, a adopté une législation rejoignant le National Popular Vote Compact en 2007, engageant ses 10 votes du collège électoral à la cause.

Le panel du 6 janvier, dont M. Raskin, a rendu public jeudi son rapport final sur l’attaque du Capitole. Le rapport détaille une grande partie des conclusions précédemment publiées du comité ainsi que de nouvelles informations suggérant que Donald Trump a activement cherché / cherche à intimider ou autrement contraindre les témoins à ne pas témoigner devant le ministère de la Justice, le comité de la Chambre du 6 janvier et l’enquête du grand jury à Fulton. Comté, Géorgie.