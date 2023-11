Le panel sur l’avenir des pêches dévoile des avancées technologiques

Des questions complexes et de haute technologie à d’autres beaucoup plus simples mais tout aussi pertinentes, le panel sur l’avenir de la pêche lors de la journée d’ouverture de PME a mis en lumière ce qui se passe dans le domaine de la pêche et ce qu’ils espèrent voir. David Barbee de Simrad et Daniel Joram de Nobeltec ont donné un aperçu de ce qui s’en vient du côté technique, et les pêcheurs Sean Dwyer et Brent Taylor ont expliqué comment ils utilisaient la technologie disponible.

Joram a souligné le développement par Nobeltec d’une application TimeZero Pro avec plusieurs couches d’informations. « Pour la première fois, vous pouvez voir des couches d’oxygène dissous, les niveaux de chlorophylle et des informations actuelles en temps réel. L’idée est d’aider à guider les pêcheurs vers l’endroit où se trouvent les poissons et de réduire le temps qu’ils passent à chercher », a-t-il déclaré. De plus, Joram a noté les informations sur la couverture de glace qui sont importantes pour le pêcheur de crabe Sean Dwyer.

« Lorsque nous pêchons le crabe des neiges, nous devons pêcher près de la glace », a déclaré Dwyer. « Si cette glace descend rapidement, vous pouvez perdre tous vos pièges, perdre votre saison. Nous aimons pouvoir avoir ces informations en temps réel.

Simrad est un leader en matière de technologie de recherche de poissons et l’utilise pour contribuer à réduire les prises accessoires, qui sont devenues un problème de plus en plus important pour les navires de goberge, accusés d’être responsables de la baisse des retours de saumons chinooks le long de la mer de Béring. “L’une des choses sur lesquelles nous travaillons est un actionneur capable d’abaisser un panneau dans le filet pour permettre aux poissons que vous ne voulez pas de s’échapper”, a déclaré Barbee, tandis que le capitaine du chalutier Brent Taylor a noté que le FX 82.0 de Simrad lui permettait pour identifier et éviter les espèces non ciblées.

En plus de la discussion sur la technologie actuellement disponible et la manière dont elle est utilisée, les listes des membres du panel comprenaient une alarme de stabilité. “Je parle de quelque chose qui peut donner à l’équipage le temps d’enfiler des combinaisons de survie s’il ne parvient pas à résoudre le problème”, a déclaré Joram. «Je mets la barre basse.»

Le pêcheur Sean Dwyer a évoqué le vieillissement de la flotte et s’est demandé comment attirer davantage de jeunes talentueux dans l’industrie. « Nous avons besoin de personnes capables de travailler avec cette technologie », a-t-il déclaré. David Barbee espérait voir plus de connectivité entre la technologie embarquée afin que l’apprentissage automatique puisse contrôler le moment où déclencher l’actionneur d’un panneau de filet lorsque des espèces non ciblées entraient dans le filet, tandis que Brent Taylor se demandait quand ils pourraient avoir des drones pour les aider à rechercher des poissons. .

Ce qui a rendu le panel particulièrement agréable, ce sont les échanges détendus et joviaux entre les membres et la modératrice, Noelle Yochum, dont l’expérience de travail avec les réseaux et la technologie lui a permis de constituer un groupe informatif de professionnels.