Le panel nouvellement créé sur la marijuana médicale tient sa première réunion

FRANKFORT, Ky. (AP) – Une équipe consultative sur la marijuana médicale nouvellement nommée formée par le gouverneur du Kentucky Andy Beshear se réunit pour la première fois.

Les points à l’ordre du jour de la réunion du comité consultatif sur le cannabis médical du Kentucky lundi après-midi comprennent un aperçu des responsabilités du groupe et une discussion sur le moment de planifier les réunions publiques, a indiqué un communiqué du Cabinet de la justice et de la sécurité publique.

La réunion de Francfort se tiendra par vidéoconférence et le public pourra regarder en ligne.

Beshear a annoncé la semaine dernière que le secrétaire du Cabinet de la justice et de la sécurité publique Kerry Harvey et le secrétaire du Cabinet de la protection publique Ray Perry seront les coprésidents du panel de 17 membres, qui comprend des professionnels de la santé, des membres des forces de l’ordre et des défenseurs de la marijuana médicale.

Le comité se déplacera dans l’État pour recueillir des opinions sur la question et fournir des commentaires au bureau du gouverneur.

The Associated Press