AMSTERDAM – Pendant des années, les Pays-Bas ont été annoncés comme un chef de file dans les efforts visant à remédier à l’injustice du pillage nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été félicité pour avoir pris des mesures pour rechercher des œuvres d’art volées et les rendre à ses propriétaires légitimes. Mais cette réputation s’est érodée au cours de la dernière décennie en tant que comité gouvernemental qui traite les demandes des victimes et de leurs héritiers, la Commission néerlandaise des restitutions, a suscité des critiques pour des décisions que certains considéraient comme mesquines et peu sympathiques. Maintenant, un comité convoqué par le ministre de la Culture pour évaluer les antécédents de la Commission des restitutions a conclu dans un rapport publié lundi que les Néerlandais avaient essentiellement évolué dans la mauvaise direction. Le rapport évite les critiques sévères du panel et, à première vue, peut sembler n’être rien de plus qu’une correction administrative du cours. Mais les conclusions étaient suffisamment provocantes pour que deux des sept membres du panel, y compris son président, démissionnent immédiatement.

Au centre de la controverse se trouve une politique adoptée par le comité de restitution en 2012 pour «équilibrer les intérêts» des demandeurs par rapport à ceux des musées. De nombreuses institutions néerlandaises ont abrité des œuvres volées depuis la guerre, lorsque les autorités ont renvoyé des œuvres pillées par les nazis dans les pays d’où elles avaient été enlevées, en partant du principe que les œuvres seraient rendues aux propriétaires légitimes une fois identifiées. Mais après avoir considéré «l’équilibre des intérêts», le comité de restitution néerlandais a rejeté ces dernières années certaines allégations, au motif que la peinture, la sculpture ou l’objet en question était devenu plus important pour les musées que pour les héritiers. Le rapport de lundi recommande de supprimer le test de «l’équilibre». Il dit que le comité de restitution doit devenir «plus empathique» et «moins formaliste» dans ses réponses aux réclamations. «Si c’est de l’art pillé et qu’il y a un héritier, les intérêts du musée ne devraient pas être pris en compte», a déclaré Jacob Kohnstamm, un avocat qui a dirigé le groupe qui a rédigé le rapport, lors d’un entretien téléphonique. «Nous essayons de lutter pour la justice.»

La politique de «l’équilibre des intérêts» a été largement critiquée par les experts internationaux en matière de restitution, notamment Stuart E. Eizenstat, conseiller du Département d’État et l’un des architectes des Principes de Washington, un accord international qui, en 1998, a établi des lignes directrices pour les pays sur le traitement œuvres d’art pillées pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un article d’opinion à partir de 2018 dans le journal NRC Handelsblad, deux grands experts internationaux de la restitution ont appelé le gouvernement néerlandais à la tâche. Il avait «anéanti les espoirs suscités il y a 20 ans à la Conférence de Washington selon lesquels l’équité et la justice prévaudraient et que les biens pillés seraient restitués à leurs propriétaires légitimes», ont-ils écrit. Le comité d’examen dirigé par M. Kohnstamm a passé plusieurs mois à interroger les demandeurs, leurs avocats, les membres du comité, les responsables du musée et les experts extérieurs en matière de restitution au sujet du processus néerlandais. Son rapport suggère que le gouvernement reprenne des recherches systématiques sur l’histoire des œuvres d’art pendant la guerre, dans l’espoir de trouver des victimes du pillage nazi ou leurs héritiers; émettre un ensemble clair de lignes directrices pour expliquer le fonctionnement du processus de restitution; et mettre en place un «service d’assistance» pour guider les demandeurs. M. Kohnstamm a déclaré que le comité d’examen avait découvert qu’au moins 15 documents de politique et lettres au Parlement décrivaient les règles néerlandaises de traitement des demandes de restitution, ce qui rendait extrêmement difficile pour un citoyen ordinaire de comprendre comment son cas serait jugé. L’ancien président de la Commission des restitutions, Alfred Hammerstein, a refusé de commenter les raisons de sa démission. Les autres membres du groupe de restitution ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils se félicitaient des «recommandations constructives du rapport» et feraient «de leur mieux pour adapter ses pratiques de travail de manière à ce qu’elles soient perçues comme étant moins éloignées. Cela comprendra l’intensification de la communication avec les candidats et la formulation de recommandations et de décisions de manière encore plus compréhensible. »

Taco Dibbits, le directeur du Rijksmuseum, le musée national néerlandais, a déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’il espérait que le gouvernement néerlandais adopterait les recommandations. «Nous ne voulons pas avoir dans nos musées des choses qui ont une histoire de crimes de guerre et de vols», a-t-il déclaré. En particulier, a-t-il dit, il estimait que l’équilibre des intérêts était toujours inapproprié. «Si j’ai un vélo volé et que je le conduis et qu’à un certain moment, la personne à qui il a été volé le demande, je ne peux pas dire: ‘En fait, je l’utilise beaucoup, donc je ne peux pas le rendre ». C’est essentiellement ce à quoi cela se résume. En fin de compte, je ne pense pas que nous puissions peser les implications pour la société actuelle par rapport au poids de l’injustice du passé. En raison de leur penchant pour l’art hollandais de l’âge d’or, qui, selon eux, représentait une grande tradition germanique, les nazis ont pillé une énorme quantité d’art aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Les œuvres ont été saisies et pillées, ou vendues sous prétexte de légalité, car les marchands d’art juifs ont été poussés à la fois à négocier les ventes d’art et à vendre leurs propres magasins à des prix considérablement réduits, sous la menace de la déportation ou de la mort. Après la guerre, lorsque les forces alliées ont rendu des milliers d’œuvres d’art aux Pays-Bas, les Néerlandais ont créé la Netherlands Art Property Foundation, qui a rendu plusieurs centaines d’articles et a vendu aux enchères environ 4 000 œuvres, dont 1 700 peintures.