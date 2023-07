Le panel judiciaire du Sénat examinera les règles d’éthique de la Cour suprême

WASHINGTON (AP) – Le Comité judiciaire du Sénat devrait voter jeudi sur un nouveau code d’éthique pour la Cour suprême, une tentative de répondre aux récentes révélations sur les interactions des juges avec de riches donateurs et d’autres. Les républicains s’y sont fermement opposés, arguant que le projet de loi sur l’éthique pourrait «détruire» la Haute Cour.

La législation du comité imposerait de nouvelles règles d’éthique au tribunal et un processus pour les appliquer, y compris de nouvelles normes de transparence concernant les récusations, les cadeaux et les conflits d’intérêts potentiels. Les démocrates ont poussé la législation pour la première fois après des informations plus tôt cette année selon lesquelles le juge Clarence Thomas aurait participé à des vacances de luxe et à un accord immobilier avec l’un des principaux donateurs du GOP – et après que le juge en chef John Roberts ait refusé de témoigner devant le comité sur l’éthique du tribunal.

Depuis lors, des reportages ont également révélé que le juge Samuel Alito avait pris des vacances de luxe avec un donateur du GOP. Et l’Associated Press a rapporté la semaine dernière que la juge Sonia Sotomayor, aidée par son personnel, avait fait progresser les ventes de ses livres grâce à des visites universitaires au cours de la dernière décennie.

« Presque chaque semaine maintenant, nous apprenons quelque chose de nouveau et de profondément troublant sur les juges siégeant à la Cour suprême, la plus haute cour du pays aux États-Unis, et leur conduite en dehors de la salle d’audience », a déclaré cette semaine le président du Comité judiciaire du Sénat, Dick Durbin, D-Ill. « Laissez-moi vous dire que si moi ou un membre du Sénat ne signalions pas une escapade de luxe tous frais payés ou si nous utilisions notre personnel gouvernemental pour aider à vendre les livres que nous avons écrits, nous aurions de gros problèmes. »

Même si la législation sur l’éthique a peu de chances d’être adoptée par le Sénat – il faudrait au moins neuf votes du GOP pour être adoptée, et les républicains semblent unis contre elle – les démocrates disent que la vague de révélations signifie que des normes exécutoires sur le tribunal sont nécessaires.

« Le tribunal de Roberts n’a pas été en mesure de nettoyer son propre gâchis », a déclaré le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse du Rhode Island, le principal parrain du projet de loi sur l’éthique.

La législation intervient après des années de tension croissante et de partisanerie croissante au sein du comité sur le pouvoir judiciaire. Le président de l’époque, Donald Trump, a nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême, qui ont tous été confirmés lorsque les républicains étaient majoritaires au Sénat et avec une opposition considérable de la part des démocrates. Le tribunal s’est donc brusquement déplacé vers la droite, renversant le droit national à l’avortement et d’autres priorités libérales.

Lors d’une conférence de presse mercredi, les républicains du comité ont déclaré qu’ils combattraient le projet de loi sur l’éthique, qui, selon eux, porterait atteinte à la séparation des pouvoirs et concerne davantage l’opposition démocrate aux décisions du tribunal que son éthique. Ils devraient proposer plusieurs amendements à la législation lors de la réunion du comité jeudi.

« Ce n’est pas une question d’éthique ou de responsabilité », a déclaré le sénateur de l’Iowa Chuck Grassley, un haut responsable républicain du panel. « Il s’agit de résultats qu’ils n’aiment pas. »

Le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, le meilleur républicain du panel judiciaire, a déclaré que si le projet de loi devait être adopté, « la Cour suprême telle que nous la connaissons serait détruite ». Le Congrès devrait rester en dehors des affaires du tribunal, a déclaré Graham.

La législation rendrait obligatoire un nouveau «code de conduite» de la Cour suprême avec un processus d’arbitrage de la politique calqué sur les tribunaux inférieurs qui ont des codes d’éthique. Cela exigerait que les juges fournissent plus d’informations sur les conflits d’intérêts potentiels, permettent à des groupes de juges impartiaux d’examiner les décisions des juges de ne pas se récuser et exigent des explications écrites publiques sur leurs décisions de ne pas se récuser. Il chercherait également à améliorer la transparence autour des cadeaux reçus par les juges et à mettre en place un processus pour enquêter et appliquer les violations autour des divulgations requises.

Bien que les démocrates aient poussé des versions de la législation sur l’éthique dans le passé, la poussée actuelle est intervenue après que des reportages ont révélé la relation étroite de Thomas avec le milliardaire de Dallas et donateur du GOP Harlan Crow. Crow avait acheté trois propriétés appartenant à Thomas et à sa famille dans le cadre d’une transaction d’une valeur de plus de 100 000 dollars que Thomas n’a jamais divulguée, selon l’organisation de journalisme d’investigation à but non lucratif ProPublica. L’organisation a également révélé que Crow avait offert à Thomas et à sa femme, Ginni, des centaines de milliers de dollars de vacances et de voyages annuels sur plusieurs décennies.

Durbin avait invité Roberts à témoigner lors d’une audience, mais il a refusé, affirmant que le témoignage d’un juge en chef est extrêmement rare en raison de l’importance de préserver l’indépendance judiciaire. Roberts a également fourni une « Déclaration sur les principes et pratiques d’éthique » signée par les neuf juges qui décrit les règles éthiques qu’ils suivent en matière de voyages, de cadeaux et de revenus extérieurs.

Bien que les règles ne soient pas nouvelles, la déclaration fournie par Roberts indique que les juges soussignés « réaffirment et réaffirment les principes et pratiques éthiques fondamentaux auxquels ils souscrivent dans l’exercice de leurs responsabilités en tant que membres de la Cour suprême des États-Unis ».

Outre la pression de Sotomayor pour la vente de livres, l’AP a rapporté que les universités ont utilisé les voyages des juges comme un leurre pour les contributions financières en les plaçant dans des salles d’événements avec de riches donateurs et que les juges ont effectué des voyages d’enseignement payants dans des endroits attrayants qui sont légers. sur l’enseignement en classe réel.

Mary Clare Jalonick, Associated Press