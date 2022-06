Le panel du CDC soutient le vaccin Moderna pour les personnes âgées de 6 à 17 ans

La décision du CDC concernant les plus jeunes enfants du pays a fait suite à une action similaire de la Food and Drug Administration américaine vendredi dernier.

Les approbations n’arrivent pas trop tôt : plus de deux ans après le début de la pandémie, les enfants de moins de 5 ans n’avaient toujours pas de vaccin à leur disposition.

“De nombreux parents, soignants et cliniciens attendaient un vaccin pour les jeunes enfants et cette action aidera à protéger ceux jusqu’à l’âge de 6 mois. Comme nous l’avons vu avec les groupes d’âge plus âgés, nous nous attendons à ce que les vaccins pour les jeunes enfants offrent une protection des conséquences les plus graves du COVID-19, telles que l’hospitalisation et la mort”, a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, dans un communiqué de presse de l’agence. “Les personnes chargées de la garde des enfants peuvent avoir confiance dans l’innocuité et l’efficacité de ces vaccins COVID-19 et peuvent être assurées que l’agence a été minutieuse dans son évaluation des données.”

Plus d’information

Visitez les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour en savoir plus sur les vaccins COVID pour les enfants.