Le panel du CDC s’arrête avant la recommandation générale du vaccin contre le VRS

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) s’est abstenu de recommander les vaccins à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui était la question initiale que le comité devait examiner. Les experts ont modifié cette question, la modifiant en indiquant si le groupe devrait recommander le vaccin pour les 65 ans et plus si la personne et son médecin sont d’accord. Le comité a voté 9 contre 5 en faveur.

22 juin 2023 — Les adultes de 60 ans et plus peuvent recevoir l’un des deux nouveaux vaccins pour se protéger contre Virus respiratoire syncytial (RSV), a déclaré mercredi un groupe d’experts indépendants du CDC.

Vaccins contre le VRS

Le VRS entraîne 6 000 à 10 000 décès par an aux États-Unis chez les personnes âgées de 65 ans et plus et 60 000 à 160 000 personnes âgées sont hospitalisées. Les personnes âgées et les nourrissons sont parmi les plus vulnérables aux infections des voies respiratoires inférieures, caractérisées par un écoulement nasal, une respiration sifflante, des éternuements, une diminution de l’appétit et de la fièvre.

La FDA a approuvé en mai deux vaccins — Arexvy de GSK et Abrysvo de Pfizer — pour les adultes de 60 ans et plus.

Le vote recommandant une prise de décision partagée sur le vaccin, au lieu d’une vaccination de routine recommandée pour tous, « est une recommandation plus faible », a déclaré William Schaffner, MD, spécialiste des maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center à Nashville et directeur médical de la Fondation nationale. pour les maladies infectieuses. Schaffner est membre sans droit de vote de l’ACIP. Il a assisté à la réunion de mardi.

Il a déclaré que les experts réunis avaient exprimé leur inquiétude concernant un certain nombre de problèmes, y compris ce que certains considéraient comme un manque de données suffisantes provenant d’essais sur les groupes les plus vulnérables, tels que les résidents des maisons de retraite.

Les experts voulaient également plus d’informations sur la durée de la protection et sur le moment exact où une deuxième dose pourrait être nécessaire. Lors de la réunion, un responsable de GSK a déclaré que son vaccin était efficace à 84,6 % après une saison et demie, contre 94,1 % après une saison. Un responsable de Pfizer a déclaré que son vaccin réduisait le risque de VRS avec trois symptômes ou plus de 78,6 % après une saison et demie, contre 88,9 % après une saison.