Le comité a débattu de l’opportunité et de la durée de la pause sur le vaccin de J & J pendant que le CDC enquête sur la cause de la coagulation sanguine. Un membre du comité a recommandé une suspension d’un mois sur la reprise des vaccinations, tandis que d’autres membres ont recommandé quelques semaines. Certains membres ont demandé s’ils pouvaient suspendre le vote jusqu’à ce qu’ils aient plus de temps pour assimiler les données.

Mercredi, un panel des Centers for Disease Control and Prevention a décidé de reporter une décision sur le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson après que six femmes aient développé un trouble de la coagulation sanguine rare, mais potentiellement mortel, qui a laissé un état critique mort.

Le Dr Grace Lee, membre du comité, a déclaré qu’elle craignait qu’un vote pour suspendre indéfiniment l’utilisation du vaccin n’envoie un mauvais message au public. Elle et d’autres ont ajouté que cela pourrait donner l’impression que quelque chose ne va pas du tout avec le vaccin.

« Je pense que ce n’est pas la décision qui a le plus de sens », a-t-elle déclaré.

Sandra Fryhofer de l’American Medical Association était en faveur d’une pause. Elle a déclaré qu’il y avait suffisamment de vaccins Moderna et Pfizer pour continuer les vaccinations rapides à travers les États-Unis.

« Je sais que de nombreux patients qui n’ont pas pu se faire vacciner doivent se faire vacciner, mais nous voulons nous assurer que ces vaccins sont sûrs », a-t-elle déclaré.

Le Dr Nirav Shah, directeur du CDC dans le Maine, a déclaré que le comité voter pour reporter une décision sur l’utilisation du vaccin équivaut à «prendre une décision».

« Toute prolongation de la pause entraînera invariablement le fait que les individus les plus vulnérables aux États-Unis qui étaient les principaux candidats pour le vaccin J&J resteront vulnérables. Les plus à risque resteront en danger. »

Le CDC et la FDA ont conseillé aux États de reporter les rendez-vous pour le vaccin J&J après que six femmes aient développé une thrombose du sinus veineux cérébral, ou CVST, environ deux semaines après avoir reçu le vaccin, ont déclaré mardi aux journalistes des responsables américains de la santé. CVST est une forme rare d’accident vasculaire cérébral qui survient lorsqu’un caillot sanguin se forme dans les sinus veineux du cerveau. Il peut éventuellement faire couler du sang dans les tissus cérébraux et provoquer une hémorragie.

« CVST est rare, mais cliniquement grave, et peut entraîner une morbidité et une mortalité substantielles », a déclaré au comité le Dr Tom Shimabukuro, un responsable du CDC. Il a déclaré que les cas de CVST semblaient être trois fois plus élevés dans le groupe vacciné J&J que parmi les femmes âgées de 20 à 50 ans ayant des antécédents similaires.

Quelques heures après l’avertissement de la FDA tôt mardi, plus d’une douzaine d’États ainsi que certaines pharmacies nationales ont interrompu les inoculations avec le vaccin de J & J, certains remplaçant les rendez-vous prévus par le vaccin Pfizer ou Moderna.

Les responsables de la santé américains avaient déclaré que la pause sur l’utilisation du vaccin ne pourrait durer que quelques jours, en fonction de ce qu’ils apprendraient dans leur enquête sur les cas. Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré mardi que la pause sur l’utilisation du vaccin donnerait aux régulateurs de la santé américains le temps dont ils ont besoin pour enquêter de manière approfondie sur les cas et « trouver des dénominateurs communs parmi les femmes impliquées ».

Un homme de 25 ans a développé une CVST avec une hémorragie au cours de l’essai clinique qui a été hospitalisé mais s’est rétabli. Tous les six cas survenus après l’essai clinique ont été trouvés chez des femmes blanches, a déclaré Shimabukuro, notant que le délai médian d’apparition des symptômes était de huit jours. Trois ont été décrits comme obèses, un souffrait d’hyperthyroïdie, un d’asthme et un d’hypertension, a-t-il déclaré.

Cinq des six patients ont initialement développé des maux de tête et un a eu des maux de dos et des ecchymoses avant que d’autres symptômes plus graves ne se manifestent, a-t-il déclaré. Une des femmes est décédée. Trois des patients restent hospitalisés, tandis que deux sont sortis de l’hôpital, a-t-il déclaré.

« Ce sont des caillots sanguins importants qui sont à l’origine de ces problèmes », a-t-il déclaré.

Le Dr Aaran Maree, médecin-chef de la division des vaccins de J & J, Janssen Pharmaceutical Cos., A déclaré au comité qu’aucune des femmes ne prenait un contrôle des naissances, ce qui était théorisé comme un lien possible avec la coagulation du sang. Ils ont également tous été testés négatifs pour Covid-19.

L’un des deux patients qui s’est rétabli était une femme de 26 ans qui a été décrite comme «en surpoids mais active», ne prenait aucun médicament et n’avait aucun antécédent de trouble de la coagulation.

Elle a été admise à l’hôpital avec un mal de tête sévère une semaine après avoir reçu le vaccin J&J et est sortie de l’hôpital mais est retournée à l’hôpital une semaine plus tard avec des douleurs abdominales et une fréquence cardiaque rapide, a-t-il déclaré. Les tests ont révélé qu’elle avait développé une thrombocytopénie et une CVST.

Une femme de 48 ans avec «des antécédents médicaux sans particularité» a été admise à l’hôpital après trois jours de malaise et de douleurs abdominales. Elle a développé une thrombocytopénie sévère et une CVST qui a progressé avec un AVC hémorragique malgré le traitement par l’héparine anticoagulante. Elle a reçu le vaccin J&J deux semaines avant l’apparition des symptômes et reste gravement malade selon le dernier rapport.