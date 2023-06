Le panel du CDC recommande les injections Pfizer et GSK pour les adultes de plus de 60 ans

Un Comité consultatif aux Centers for Disease Control and Prevention mercredi recommandé que les adultes âgés de 60 ans et plus, après avoir consulté leur médecin, reçoivent une dose unique de vaccins contre le VRS de Pfizer et GSK .

Le panel a déclaré que les personnes âgées devraient utiliser « prise de décision clinique partagée », ce qui implique de travailler avec leur fournisseur de soins de santé pour décider combien ils bénéficieront d’un vaccin.

La directrice sortante du CDC, Rochelle Walensky, décidera de finaliser ou non la recommandation.

La décision du panel rapproche les États-Unis d’un pas de plus vers la mise à la disposition du public des piqûres contre le virus respiratoire syncytial cet automne, lorsque la maladie commence généralement à se propager à des niveaux plus élevés.

La recommandation intervient également des semaines après que la Food and Drug Administration a approuvé les deux vaccins, ce qui en fait les premiers vaccins autorisés au monde contre le VRS.

Le virus est une infection respiratoire courante qui provoque généralement des symptômes bénins de type rhume, mais des cas plus graves chez les personnes âgées et les enfants. Chaque année, RSV tue 6 000 à 10 000 personnes âgées et quelques centaines d’enfants de moins de 5 ans, selon le CDC.

Pfizer et GSK ont tous deux présenté mercredi de nouvelles données d’essais cliniques au panel, qui ont fourni un premier aperçu de la durabilité de leurs vaccins après une saison de RSV. La saison dure généralement d’octobre à mars dans l’hémisphère nord.

Une dose unique du vaccin de Pfizer était efficace à 78,6 % pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures avec trois symptômes ou plus jusqu’au milieu d’une deuxième saison de VRS, selon les nouveaux résultats d’essais cliniques présentés mercredi. C’est en baisse par rapport à plus de 85% à la fin de la première saison chez les personnes âgées.

Pfizer a déclaré que l’efficacité était tombée à 48,9% à la « mi-saison deux » pour les formes moins graves de la maladie dans ce groupe d’âge, contre environ 66%.

Une dose du vaccin de GSK était efficace à 78,8% contre la maladie grave à VRS après deux saisons, contre 94% après une saison, a indiqué mercredi la société. La maladie grave fait référence aux cas qui empêchent les activités quotidiennes normales.

Pour les maladies à VRS moins graves, l’efficacité a diminué à 67,2 % sur deux saisons, contre 82 % après une saison.

Le Dr Michael Melgar, un médecin du CDC qui a évalué les données sur les deux injections, a noté lors d’une réunion publique que Pfizer et GSK manquent toujours de données d’efficacité sur les sous-groupes de personnes âgées les plus à risque de VRS sévère.

Melgar a déclaré que les adultes âgés de 75 ans et plus et ceux ayant une condition médicale sous-jacente sont sous-représentés dans les essais cliniques de phase trois des deux sociétés. Les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli ont été complètement exclues des essais, a-t-il déclaré.

Les deux sociétés ont déclaré que des études sur ces populations étaient en cours.

On ne sait toujours pas combien coûteront les coups. GSK a déclaré qu’il coûterait son vaccin entre 200 et 295 dollars. Pfizer a déclaré qu’il coûterait son coup entre 180 $ et 270 $.

Les entreprises ont refusé de garantir les prix.

Les tirs aideraient les États-Unis à combattre la prochaine saison de RSV à l’automne après une exceptionnellement grave Saison RSV l’année dernière.

Les cas de virus chez les enfants et les personnes âgées ont submergé les hôpitaux à travers le pays, en grande partie parce que le public a cessé de pratiquer les mesures de santé pandémiques de Covid qui avaient contribué à maintenir la propagation du VRS à un faible niveau.