Le panel du CDC recommande le vaccin Novavax pour les adultes

Les conseillers indépendants des Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé mardi le vaccin Covid-19 à deux doses de Novavax comme série primaire pour adultes, l’une des dernières étapes avant que les pharmacies puissent commencer à administrer les injections.

Le comité du CDC a voté à l’unanimité pour recommander le vaccin aux personnes âgées de 18 ans et plus après avoir examiné la sécurité et l’efficacité des vaccins lors d’une réunion publique d’une heure mardi. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, pourrait donner son feu vert pour que les vaccinations commencent dès cette semaine.

L’action Novavax a augmenté de 12% après la recommandation du panel CDC.

L’approbation de Walensky achèvera un voyage de deux ans pour Novavax, l’un des premiers participants à la course américaine pour produire un vaccin pour se protéger contre Covid-19. La petite société de biotechnologie du Maryland a reçu 1,8 milliard de dollars de l’argent des contribuables de l’opération Warp Speed, mais a eu du mal à mettre en place sa base de fabrication et a finalement pris du retard sur Pfizer et Moderna.

Le vaccin de Novavax entrera aux États-Unis à un moment où plus des trois quarts des adultes américains, 77%, sont désormais entièrement vaccinés avec Pfizer, Moderna et, dans une bien moindre mesure, les injections de Johnson & Johnson, selon les données du CDC.

Les responsables américains de la santé et les dirigeants de Novavax ont déclaré que le vaccin offrirait une autre option aux personnes qui ne veulent pas prendre les vaccins de Pfizer et Moderna. Entre 26 et 37 millions d’adultes ne sont toujours pas vaccinés aux États-Unis, selon les données du CDC, mais on ne sait pas combien de ces personnes choisiront de prendre le vaccin de Novavax.

L’administration Biden a obtenu jusqu’à présent 3,2 millions de doses du vaccin de Novavax, selon le Département de la santé et des services sociaux.