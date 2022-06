Le panel du CDC recommande le vaccin Covid à deux doses Moderna pour les enfants de 6 à 17 ans

Les Centers for Disease Control and Prevention devraient autoriser le vaccin Covid-19 à deux doses de Moderna pour les enfants de la maternelle aux lycéens pour distribution publique cette semaine après que le panel d’experts indépendants en vaccins de l’agence a voté à l’unanimité jeudi pour recommander les vaccins.

Le comité a approuvé le vaccin de Moderna pour les enfants de 6 à 17 ans après avoir examiné sa sécurité et son efficacité lors d’une réunion publique. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, devrait approuver la recommandation plus tard jeudi, la dernière étape avant que les pharmacies et les cabinets médicaux puissent commencer à administrer les injections.

Le CDC a approuvé samedi les vaccins de Moderna pour les nourrissons jusqu’aux enfants d’âge préscolaire, âgés de six mois à 5 ans. Les vaccinations ont commencé cette semaine pour ce groupe d’âge.

Les vaccins de Moderna pour les enfants plus âgés n’auront pas d’impact immédiat sur la campagne de vaccination américaine, à part offrir aux parents une autre option parmi laquelle choisir. Auparavant, seul le vaccin de Pfizer était autorisé pour les enfants de la maternelle au lycée, bien que l’adoption ait été terne. Deux tiers des enfants de 5 à 11 ans et 30 % des adolescents de 12 à 17 ans n’ont pas encore été vaccinés contre le Covid.

Plus de 600 enfants de ces tranches d’âge sont morts de Covid pendant la pandémie et plus de 45 000 ont été hospitalisés, selon le CDC. Près de 11 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans ont attrapé Covid pendant la pandémie.

Les enfants de 6 à 11 ans reçoivent des injections de Moderna plus petites de 50 microgrammes, tandis que les adolescents de 12 à 17 ans reçoivent la même dose que les adultes à 100 microgrammes.

Moderna a initialement demandé à la Food and Drug Administration d’autoriser son vaccin pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans il y a plus d’un an, mais le régulateur a attendu après que d’autres pays aient fait part de leurs inquiétudes que les injections de la société pourraient être associées à un risque plus élevé d’inflammation cardiaque ou de myocardite. , que le vaccin de Pfizer.

Aux États-Unis, il n’y a pas de comparaisons directes de l’inflammation cardiaque chez les enfants qui reçoivent des injections de Pfizer ou de Moderna, car le vaccin de Moderna n’était autorisé que pour les adultes jusqu’à ce mois-ci. Cependant, les comparaisons entre les injections de Pfizer et de Moderna chez les jeunes adultes semblent montrer que le taux de myocardite est légèrement plus élevé chez les bénéficiaires de Moderna, bien que les données ne soient pas cohérentes dans les différents systèmes de surveillance américains.

« Certaines preuves suggèrent que les risques de myocardite et de péricardite pourraient être plus élevés après Moderna qu’après Pfizer. Cependant, les résultats ne sont pas cohérents dans tous les systèmes de surveillance américains », a déclaré au comité le Dr Tom Shimabukuro, un responsable de l’unité de sécurité des vaccins du CDC.

Les données américaines disponibles sur la myocardite chez les enfants âgés de 6 à 17 ans sont basées sur les effets secondaires signalés du vaccin de Pfizer, car les injections de Moderna n’avaient pas encore été autorisées pour ce groupe d’âge. Les injections de Pfizer et Moderna utilisent une technologie d’ARN messager similaire.

Le CDC a identifié 635 cas de myocardite chez les enfants âgés de 5 à 17 ans après vaccination sur 54 millions de doses de Pfizer administrées. Le risque de myocardite après la vaccination par Pfizer est le plus élevé après la deuxième injection chez les garçons âgés de 12 à 17 ans. La myocardite est légèrement élevée chez les garçons âgés de 5 à 11 ans après la deuxième dose du vaccin Pfizer, bien qu’elle soit beaucoup plus faible que chez les adolescents.

Les garçons âgés de 16 à 17 ans ont signalé 75 cas de myocardite par million de secondes de doses de Pfizer administrées, tandis que les garçons âgés de 12 à 15 ans ont signalé environ 46 cas de myocardite, selon les données du CDC. Les garçons âgés de 5 à 11 ans ont signalé 2,6 cas de myocardite par million de secondes de doses de Pfizer administrées.

Les personnes qui ont développé une myocardite après la vaccination sont généralement hospitalisées quelques jours par précaution avant d’être renvoyées chez elles. Le CDC a constaté que le risque de myocardite est plus élevé à cause de l’infection à Covid que de la vaccination. La myocardite chez les enfants est généralement causée par des infections virales.

Les effets secondaires les plus courants chez les enfants âgés de 6 à 17 ans au cours des essais cliniques de Moderna étaient la douleur au site d’injection, la fatigue, les maux de tête, les frissons, les douleurs musculaires et les nausées. Il n’y a eu aucun cas confirmé de myocardite au cours des essais.

On ne sait pas à quel point les tirs seront efficaces contre la variante omicron. Les essais cliniques ont été menés pendant des périodes où d’autres souches de Covid étaient dominantes. Selon à l’examen par la Food and Drug Administration des données des essais cliniques.

Cependant, les vaccins Covid ont du mal à combattre la variante omicron, qui est désormais dominante, car elle présente de nombreuses mutations. Les troisièmes injections ont considérablement augmenté la protection dans les autres groupes d’âge. Moderna étudie les injections de rappel pour les enfants qui ciblent l’omicron avec des données attendues plus tard cet été.