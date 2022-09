Le panel du CDC recommande de nouveaux boosters omicron Covid avec des injections qui devraient commencer la semaine prochaine

Jusqu’à présent, les États-Unis ont obtenu 171 millions de doses des nouveaux boosters de Pfizer et Moderna. Plus de 200 millions de personnes sont éligibles pour les injections, selon le CDC. Le Dr Sara Oliver, un responsable du CDC, a déclaré jeudi au comité qu’il devrait y avoir suffisamment de vaccins pour répondre à la demande cet automne.

Le CDC et la FDA espèrent que les nouveaux boosters fourniront une protection plus durable contre les infections, les maladies bénignes et les maladies graves. Les tirs reformulés ciblent l’omicron BA.5, la variante dominante de Covid ainsi que la souche apparue en Chine il y a plus de deux ans.

Les responsables de la santé publique s’attendent à une autre vague d’infection à Covd cet automne alors que l’immunité contre les anciens vaccins diminue, que des sous-variantes omicron plus contagieuses se propagent et que les gens passent plus de temps à l’intérieur alors que le temps se refroidit et que les familles se rassemblent pour les vacances.

Les vaccins originaux ne seront plus utilisés comme rappel chez les personnes âgées de 12 ans et plus maintenant que les injections reformulées sont mises en ligne.

Les boosters omicron de Pfizer sont destinés aux personnes de 12 ans et plus, tandis que les injections mises à jour de Moderna sont destinées aux adultes de 18 ans et plus. Les groupes d’âge éligibles peuvent recevoir les boosters au moins deux mois après avoir terminé leur série principale ou leur plus récent booster avec les anciens clichés.

Le comité indépendant des Centers for Disease Control and Prevention sur les vaccins a recommandé des injections de rappel reformulées qui ciblent les dernières sous-variantes d’omicron.

Pfizer et Moderna développaient à l’origine des boosters omicron pour cibler BA.1, mais la FDA a demandé aux entreprises de changer de vitesse en juin et de développer des injections BA.5 à la place après que la sous-variante soit devenue dominante. La décision de se concentrer sur BA.5 n’a pas laissé suffisamment de temps pour attendre les données des essais sur l’homme avant le déploiement d’un vaccin à l’automne.

Il n’y a pas de données d’essais humains sur les nouveaux boosters BA.5, donc on ne sait pas comment ils fonctionneront dans le monde réel. Le CDC et la FDA ont utilisé des données humaines provenant d’essais cliniques pour des injections ciblant la version originale d’omicron, BA.1, qui a déclenché une réponse immunitaire plus forte que les anciens vaccins.

Les responsables de la FDA et du CDC ont déclaré que les boosters omicron BA.1 et omicron BA.5 sont suffisamment similaires pour que les données de réponse immunitaire de l’injection BA.1 donnent une bonne indication de la performance des injections BA.5. Omicron BA.1 et BA.5 sont étroitement liés avec une différence de quatre mutations, selon le Dr Jacqueline Miller, qui travaille sur le développement de vaccins chez Moderna.

Mais le Dr Sarah Long, également membre du comité, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de s’attendre à ce que les boosters BA.5 soient inférieurs aux anciens vaccins car ils incluent également la souche originale de Covid, et ils ont le potentiel de réduire les hospitalisations et les décès à l’approche du automne et hiver.

Mais Oliver a noté que le risque de myocardite suite à une injection de rappel BA.5 est inconnu. Il existe un risque élevé de myocardite chez les jeunes hommes et les adolescents après la deuxième dose de vaccins de Pfizer et Moderna, mais le risque de myocardite due à une infection à Covid est plus élevé, selon le CDC.

Les effets secondaires les plus courants des essais humains des injections BA.1 étaient la douleur, la rougeur, l’enflure au site d’injection, la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les frissons, les nausées, les vomissements et la fièvre, selon la FDA.

Les vaccins originaux, qui ont été autorisés pour la première fois en décembre 2020, n’offrent plus de protection significative contre l’infection car le virus a tellement muté au cours des deux dernières années. Les injections ont été développées contre la première souche apparue en Chine, elles ne sont donc plus adaptées pour cibler les sous-variantes omicron qui se propagent.

Les infections, les hospitalisations et les décès ont considérablement diminué depuis la vague massive d’infections à l’omicron l’hiver dernier, mais ont plafonné cet été à un niveau obstinément élevé. Omicron BA.5 est la variante la plus contagieuse et la plus immunitaire à ce jour, et les infections percées sont devenues de plus en plus courantes en conséquence.

L’efficacité des anciens vaccins contre l’hospitalisation a également diminué après que l’omicron BA.5 est devenu dominant. Une troisième dose était efficace à 77% lors d’une hospitalisation préventive quatre mois après avoir reçu le vaccin, mais la protection a diminué après 120 jours jusqu’à 34%, selon les données du CDC. Une quatrième dose chez les personnes âgées de 50 ans et plus était efficace à 56 % pour prévenir l’hospitalisation après quatre mois.

Les décès et les hospitalisations de Covid parmi les personnes âgées de 65 ans et plus ont augmenté depuis avril, selon Heather Scobie, une épidémiologiste du CDC qui a présenté des données lors de la réunion de jeudi. Les décès ont augmenté en particulier chez les personnes âgées de 75 ans et plus, a déclaré Scobie.

Le CDC est passé à une réponse de santé publique plus ciblée en mettant l’accent sur la protection des plus vulnérables – les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes médicaux graves et celles dont le système immunitaire est affaibli. Bien qu’il n’y ait pas de données sur l’efficacité réelle des nouveaux boosters, les États-Unis agissent rapidement pour les déployer dans l’espoir qu’ils protégeront les gens cet automne.