Le panel du 6 janvier veut des réponses de Brooks, Biggs et Jackson du GOP

WASHINGTON (AP) — Trois autres républicains de la Chambre ont reçu lundi des demandes de comparution volontaire devant le comité du Congrès chargé d’enquêter sur l’insurrection du Capitole américain et de répondre à des questions sur leur implication dans les efforts visant à annuler la défaite électorale de Donald Trump en 2020.

Le comité a envoyé des lettres aux représentants du Parti républicain Mo Brooks de l’Alabama, Andy Biggs de l’Arizona et Ronny Jackson du Texas, trois législateurs conservateurs qui se sont alignés sur Trump. Brooks et Biggs sont également membres du House Freedom Caucus, un parti d’extrême droite.

Jackson et Biggs ont rapidement exclu toute coopération et ont accusé le comité d’avoir envoyé les demandes aux médias avant eux.

Le panel de neuf membres demande aux membres du Congrès de témoigner de leur implication dans des réunions à la Maison Blanche, de leurs conversations directes avec le président Trump de l’époque alors qu’il cherchait à contester sa défaite à l’élection présidentielle de 2020, ainsi que de la planification et de la coordination des rassemblements au plus tard le 6 janvier 2021.

« Le comité spécial a appris que plusieurs de nos collègues détiennent des informations pertinentes pour notre enquête sur les faits, les circonstances et les causes du 6 janvier », ont déclaré le président du comité Bennie Thompson, D-Miss., et la vice-présidente Liz Cheney, R-Wyo. ., a déclaré dans un communiqué. « Nous exhortons nos collègues à se joindre aux centaines de personnes qui ont partagé des informations avec le comité restreint pour faire la lumière sur ce qui s’est passé le 6 janvier. »

Depuis le lancement de son enquête l’été dernier, la commission du 6 janvier a lentement obtenu de nouveaux détails sur ce que les législateurs ont dit et fait dans les semaines précédant l’insurrection. Les membres ont déjà demandé à trois législateurs républicains – le représentant Jim Jordan de l’Ohio, le représentant Scott Perry de Pennsylvanie et le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy de Californie – de témoigner volontairement. Tous ont refusé.

Jusqu’à présent, la commission du 6 janvier s’est abstenue de délivrer des assignations à comparaître aux législateurs, craignant les répercussions d’une mesure aussi extraordinaire. Mais ces derniers jours, Thompson et d’autres membres du comité ont laissé entendre que l’assignation à comparaître de leurs collègues n’était peut-être pas complètement exclue.

La décision de demander la coopération de Brooks intervient quelques semaines après que le républicain de l’Alabama a accusé Trump d’avoir abandonné son soutien pour un siège au Sénat après avoir repoussé les supplications de l’ancien président pour aider à renverser les élections de 2020.

Trump « voulait que les élections soient annulées et refaites », a déclaré Brooks aux journalistes en mars. « Mais il n’existe aucun moyen légal de le faire. »

Brooks a pris la parole lors du rassemblement ce jour-là avant que les partisans de Trump ne prennent d’assaut le Capitole, en leur disant : « Aujourd’hui est le jour où les patriotes américains commencent à noter des noms et à botter le cul. » Depuis, il est devenu plus critique à l’égard de l’ancien président, et le comité estime que son point de vue sur les efforts de Trump pour impliquer les membres du Congrès sera utile à son enquête.

L’intérêt du comité pour Biggs fait suite à un dossier judiciaire du 22 avril dans lequel les législateurs l’accusaient d’avoir participé activement aux réunions de la Maison Blanche après les élections de 2020, où lui et d’autres républicains avaient réfléchi aux moyens de maintenir Trump au pouvoir. Biggs est également accusé d’avoir encouragé les manifestants à venir à Washington le 6 janvier et d’avoir persuadé les législateurs et les responsables de l’État que l’élection avait été volée.

Le panel a également déclaré qu’il disposait de « informations récentes provenant d’anciens membres du personnel de la Maison Blanche » qui ont identifié une tentative de certains législateurs républicains de la Chambre de demander une grâce présidentielle pour des activités liées aux efforts de Trump pour renverser les élections. « Votre nom a été identifié comme participant potentiel à cet effort », a écrit le comité à Biggs.

Biggs a répondu lundi soir qu’il ne coopérerait pas avec le panel et a qualifié l’enquête de chasse aux sorcières.

Le panel souhaite également interroger Jackson sur ses efforts, avec d’autres législateurs républicains, pour barricader les portes de la Chambre alors que les émeutiers tentaient de percer.

« Le Comité dispose de preuves vidéo montrant à quel point les émeutiers étaient sur le point de pénétrer dans la Chambre des représentants à ce moment-là », ont écrit Thompson et Cheney. « Nous souhaitons enregistrer vos observations directes sur cette période, y compris les réactions et déclarations d’autres membres du Congrès face aux violences de ce moment-là. »

De plus, Jackson, ancien médecin de la Maison Blanche auprès de deux présidents, a été mentionné dans des textes récupérés par le comité entre des membres des Oath Keepers alors qu’eux et le reste de la foule violente descendaient sur le bâtiment du Capitole.

Dans un texte, un membre de la milice d’extrême droite a envoyé un texto à son chef, Stewart Rhodes, disant que Jackson avait besoin de leur protection parce qu’« il a des données critiques à protéger ».

« Les échanges ci-dessus soulèvent pour vous plusieurs questions spécifiques », a écrit le comité à Jackson. « Pourquoi ces personnes seraient-elles intéressées par votre emplacement spécifique ? Pourquoi croiraient-ils que vous « avez des données critiques à protéger ? » Pourquoi demanderaient-ils à leurs membres de protéger votre sécurité personnelle ? »

Dans un communiqué publié lundi, Jackson a déclaré : « Je ne connais pas, et je n’ai pas eu de contact avec ceux qui ont échangé des SMS à mon sujet le 6 janvier. En fait, j’étais fier d’aider à défendre l’étage de la maison contre ceux qui représentaient une menace. à mes collègues.

Il a ajouté qu’il ne coopérerait pas avec ce qu’il appelle la « croisade impitoyable contre le président Trump et ses alliés ».

Rhodes et 10 autres membres ou associés liés au groupe ont depuis été accusés de complot séditieux dans le cadre de l’enquête du ministère de la Justice sur l’attaque.

Sous l’administration Trump, Jackson était devenu un allié virulent, mais sa nomination au poste de secrétaire aux Anciens Combattants a été retirée en raison d’allégations selon lesquelles il aurait créé un environnement de travail hostile et distribué de manière inappropriée des médicaments sur ordonnance. Jackson a vigoureusement nié ces affirmations et s’est présenté au Congrès depuis le Texas.

Les demandes de commentaires lundi de Biggs et Brooks n’ont pas été immédiatement renvoyées.

La correspondante du Congrès de l’AP, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le représentant Biggs est originaire de l’Arizona, pas du Wisconsin, et que le représentant Jackson n’est pas membre du House Freedom Caucus.

Farnoush Amiri et Mary Clare Jalonick, Associated Press