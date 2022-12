Le panel du 6 janvier tiendra une audience finale et votera sur les renvois de Trump

“Je pense que le président a violé plusieurs lois pénales”, a déclaré dimanche le représentant Adam B. Schiff, démocrate de Californie et membre du comité, sur “l’état de l’Union” de CNN. “Et je pense que vous devez être traité comme n’importe quel autre Américain qui enfreint la loi, c’est-à-dire que vous devez être poursuivi.”

M. Schiff a expliqué pourquoi il pensait qu’une accusation d’insurrection était appropriée.

“En termes de statut pénal, si vous pouvez prouver que quelqu’un a incité à une insurrection – c’est-à-dire qu’il a incité à la violence contre le gouvernement, ou qu’il a aidé et réconforté ceux qui l’ont fait – cela viole cette loi”, a déclaré M. Schiff. “Et si vous regardez les actes de Donald Trump et que vous les comparez à la loi, c’est une assez bonne correspondance. Je me rends compte que cette loi n’a pas été utilisée depuis longtemps. Mais, alors, quand avons-nous eu un président incitant essentiellement à une attaque contre son propre gouvernement ? »

La Chambre a créé le comité du 6 janvier après que les républicains du Sénat ont utilisé un flibustier pour rejeter une proposition de création d’une commission indépendante chargée d’enquêter sur l’attaque, au cours de laquelle plus de 150 policiers ont été blessés alors que des émeutiers pro-Trump ont interrompu le transfert pacifique du pouvoir de M. Trump à M. Biden.

Le comité – composé de sept démocrates et de deux républicains – a constamment innové pour une enquête du Congrès. Composé de plus d’une douzaine d’anciens procureurs fédéraux, le panel a établi une nouvelle norme de production sur la manière de tenir une audience au Congrès. Il a également pris une longueur d’avance sur une enquête parallèle du ministère de la Justice sur les événements du 6 janvier, les procureurs fédéraux interrogeant plus tard bon nombre des mêmes témoins avec lesquels le Congrès avait déjà parlé.

Les législateurs du panel pensent également qu’ils ont joué un rôle important en soulevant la question des menaces à la démocratie dans l’esprit des électeurs, qui ont rejeté de nombreux négationnistes à la mi-mandat de novembre.

Lundi, le panel franchira une autre étape sans précédent pour un organe législatif : voter sur des saisines pénales contre un ancien président. Le représentant Bennie Thompson, démocrate du Mississippi et président du comité, a déclaré que le panel envisageait des renvois à «cinq ou six» entités, dont le ministère de la Justice, le comité d’éthique de la Chambre, la commission électorale fédérale et les barreaux.

Parmi les personnes examinées par le panel figurent cinq républicains du Congrès qui ont refusé de se conformer aux assignations à comparaître du comité.