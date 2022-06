Le panel du 6 janvier suit comment Trump a créé et répandu des mensonges électoraux

« Cela me tue », a déclaré M. Barr, citant M. Trump. « Vous devez avoir dit cela parce que vous détestez Trump. »

Au total, M. Trump et ses alliés ont déposé plus de 60 poursuites contestant les résultats des élections. Mais parmi les nombreuses allégations de fraude, a déclaré M. Barr au comité, la pire – et la plus sensationnelle – concernait un prétendu complot des sociétés de logiciels chinoises, des responsables vénézuéliens et du financier libéral George Soros pour pirater des machines fabriquées par Dominion Voting Systems et retourner votes loin de M. Trump.

Ces allégations ont été principalement portées par un ancien procureur fédéral nommé Sidney Powell, qui a recueilli plusieurs affidavits non vérifiés de témoins qui auraient soi-disant des informations sur Dominion. Dans les semaines qui ont suivi les élections, Mme Powell, en collaboration avec un groupe d’autres avocats, a déposé quatre poursuites fédérales exposant ses revendications dans les bastions démocrates d’Atlanta, Detroit, Milwaukee et Phoenix, même si la campagne Trump avait déjà déterminé que certains d’entre eux ses allégations étaient fausses.

Toutes les poursuites – connues sous le nom de «Krakens», une référence à une bête marine mythique et dévastatrice – ont finalement été rejetées et jugées si frivoles qu’un juge fédéral a sanctionné Mme Powell et ses collègues. Dominion l’a poursuivie, ainsi que d’autres, pour diffamation.

M. Barr, dans sa déposition, a qualifié les réclamations contre Dominion de « trucs fous » – un sentiment qui a été repris par d’autres assistants de Trump dont le témoignage a été présenté par le comité.