Le panel du 6 janvier sonde les 187 minutes de Trump alors que le Capitole a attaqué – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – La maison Comité du 6 janvier tiendra sa dernière audience de l’été au début de la série – démontrant clairement que les mensonges de Donald Trump au sujet d’une élection volée ont alimenté l’attaque macabre du Capitole américain, qu’il n’a rien fait pour arrêter, mais qu’il a plutôt regardée “joyeusement” à la télévision au White Loger.

L’audience aux heures de grande écoute de jeudi plongera dans les 187 minutes pendant lesquelles Trump n’a pas agi le 6 janvier 2021, malgré les appels à l’aide d’aides, d’alliés et même de sa famille. Le panel a l’intention de montrer comment la tentative du président défait de renverser la victoire électorale de Joe Biden a laissé les États-Unis confrontés à des questions persistantes sur la résilience de leur démocratie.

“Un profond moment de jugement pour l’Amérique”, a déclaré le représentant Jamie Raskin, D-Md., membre du comité.

Avec témoignage en direct de deux anciens assistants de la Maison Blancheet des extraits de sa mine de plus de 1 000 interviews, la session de près de deux heures ajoutera un chapitre de clôture aux six dernières semaines d’audiences qui ont parfois captivé la nation.

Revenant aux heures de grande écoute pour la première fois depuis le début de la série d’audiences, le panel vise à montrer à quel point les États-Unis se sont rapprochés de ce qu’un juge fédéral à la retraite témoignant cet été a appelé une crise constitutionnelle.

Les événements du 6 janvier seront décrits “minute par minute”, a déclaré la vice-présidente du panel, la représentante Liz Cheney, R-Wyo.

“Vous entendrez que Donald Trump n’a jamais décroché le téléphone ce jour-là pour ordonner à son administration de l’aider”, a déclaré Cheney.

“Il n’a pas appelé l’armée. Son secrétaire à la Défense n’a reçu aucun ordre. Il n’a pas appelé son procureur général. Il n’a pas parlé au Département de la sécurité intérieure”, a déclaré Cheney. “Mike Pence a fait toutes ces choses; Donald Trump ne l’a pas fait.”

Jeudi, témoigneront d’anciens assistants de la Maison Blanche proches du pouvoir.

Matt Pottinger, qui était conseiller adjoint à la sécurité nationale, et Sarah Matthews, alors attachée de presse, ont tous deux remis leur démission le 6 janvier 2021, après ce qu’ils ont vu ce jour-là. Trump a rejeté les audiences sur les réseaux sociaux et a considéré une grande partie des témoignages comme faux.

Le représentant Bennie Thompson, D-Miss., Le président du comité, s’isole après avoir été testé positif au COVID-19 et assistera par vidéo. La représentante Elaine Luria, D-Va., un ancien officier de la marine qui dirigera la session avec le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., qui a effectué des missions de combat en Irak et en Afghanistan, a déclaré qu’elle s’attend à ce que le témoignage des aides de la Maison Blanche “Soyez juste vraiment convaincant.”

“Ce sont des gens qui croyaient au travail qu’ils faisaient, mais qui ne croyaient pas aux élections volées”, a déclaré Luria.

Les assistants de la Maison Blanche n’étaient pas les seuls à l’appeler ce jour-là. Le panel devrait fournir un décompte des assistants de l’administration Trump et même des membres du Cabinet qui ont démissionné après que Trump n’a pas annulé l’attaque. Certains membres du Cabinet étaient tellement alarmés qu’ils ont envisagé d’invoquer le 25e amendement pour destituer Trump de ses fonctions.

Alors que le panel continue de collecter des preuves et se prépare à publier un rapport préliminaire de conclusions, il a amassé le dossier public le plus important à ce jour sur ce qui a conduit les Américains à attaquer le siège de la démocratie.

Bien que le comité ne puisse pas porter d’accusations pénales, le ministère de la Justice surveille son travail.

Jusqu’à présent, plus de 840 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés à l’émeute du Capitole. Plus de 330 d’entre eux ont plaidé coupable, la plupart pour des délits. Sur plus de 200 accusés à condamner, environ 100 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement.

Ce qui reste incertain, c’est si Trump ou les principaux alliés de l’ancien président feront face à de graves accusations. Aucun ancien président n’a jamais été poursuivi au niveau fédéral par le ministère de la Justice.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré mercredi que le 6 janvier était “l’enquête la plus vaste et la plus importante jamais entreprise par le ministère de la Justice”.

“Nous devons bien faire les choses”, a déclaré Garland. «Pour les personnes concernées, comme je pense que chaque Américain devrait l’être, nous devons faire deux choses: nous devons tenir pour responsable toute personne pénalement responsable d’avoir tenté d’annuler une élection légitime, et nous devons le faire d’une manière remplie avec intégrité et professionnalisme.

En fouillant dans la chronologie, le panel vise à montrer ce qui s’est passé entre le moment où Trump a quitté la scène lors de son rassemblement “Stop the Steal” peu après 13h10, après avoir dit aux supporters de marcher vers le Capitole, et environ trois heures plus tard, lorsqu’il a publié une adresse vidéo depuis le Rose Garden dans laquelle il a dit aux émeutiers de «rentrer chez eux», mais les a également félicités comme «très spéciaux».

Il s’attend également à produire des preuves supplémentaires sur La confrontation de Trump avec des agents des services secrets qui a refusé de le conduire au Capitole – un témoignage que le détail de la sécurité a contesté.

Cinq personnes sont mortes ce jour-là alors que les partisans de Trump combattaient la police dans un combat sanglant au corps à corps pour prendre d’assaut le Capitole. Un officier a témoigné qu’elle «glissait dans le sang des autres» alors qu’ils tentaient de retenir la foule. Un partisan de Trump a été abattu par la police.

“Le président n’a pas fait grand-chose mais a regardé la télévision avec joie pendant cette période”, a déclaré Kinzinger.

Non seulement Trump a refusé de dire à la foule de quitter le Capitole, mais il n’a pas appelé d’autres parties du gouvernement pour des renforts et n’a donné aucun ordre de déployer la Garde nationale, a déclaré Cheney.

Ceci malgré les innombrables appels des aides et alliés de Trump, y compris sa fille Ivanka Trump et l’animateur de Fox News Sean Hannity, selon des témoignages et des SMS antérieurs que le comité a obtenus.

“Vous entendrez que les dirigeants de Capitol Hill ont supplié le président de l’aider”, a déclaré Cheney, y compris le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, qui, selon elle, a indiqué qu’il était “” effrayé “et a appelé plusieurs membres de la famille du président Trump après qu’il n’a pas pu convaincre. le président lui-même.

Le panel a déclaré que son enquête était en cours et que d’autres audiences étaient possibles. Il s’attend à compiler un rapport préliminaire cet automne et un rapport final d’ici la fin de cette session du Congrès.

