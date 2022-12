Le panel du 6 janvier se prépare à dévoiler le rapport final sur l’insurrection – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

WASHINGTON (AP) – Un rapport de 800 pages qui devrait être publié jeudi par les enquêteurs de la Chambre conclura que le président de l’époque, Donald Trump, a comploté criminellement pour annuler sa défaite électorale de 2020 et « a provoqué la violence de ses partisans » au Capitole avec de fausses allégations de généralisation. fraude électorale.

L’insurrection des partisans de Trump qui en a résulté le 6 janvier 2021 a menacé la démocratie d’une brutalité “horrible” envers les forces de l’ordre et “a mis la vie des législateurs américains en danger”, selon le résumé du rapport.

“La cause centrale du 6 janvier était un homme, l’ancien président Donald Trump, que beaucoup d’autres ont suivi”, lit-on dans le rapport du comité de la Chambre du 6 janvier, qui devrait être publié dans son intégralité jeudi. “Aucun des événements du 6 janvier ne se serait produit sans lui.”

Avant la publication du rapport, le comité a publié mercredi soir 34 transcriptions des 1 000 entretiens qu’il a menés au cours des 18 derniers mois. La plupart des personnes libérées sont des témoins qui ont invoqué leur droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination.

Les huit chapitres de conclusions du rapport refléteront en grande partie neuf audiences de cette année qui ont présenté des preuves issues d’entretiens privés et des millions de pages de documents. Ils racontent l’histoire de la campagne extraordinaire et sans précédent de Trump pour annuler sa défaite et sa campagne de pression sur les responsables de l’État, le ministère de la Justice, les membres du Congrès et son propre vice-président pour changer le vote.

Un résumé de 154 pages du rapport publié lundi a détaillé comment Trump, un républicain, a amplifié les fausses affirmations sur les réseaux sociaux et lors d’apparitions publiques, encourageant ses partisans à se rendre à Washington et à protester contre la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle. Et comment il leur a dit de “se battre comme un diable” lors d’un énorme rassemblement devant la Maison Blanche ce matin-là, puis n’a pas fait grand-chose pour arrêter la violence alors qu’ils frappaient la police, pénétraient par effraction dans le Capitole et envoyaient des législateurs courir pour sauver leur vie.

C’était une “conspiration en plusieurs parties”, conclut le comité.

Le rapport massif et accablant intervient alors que Trump se présente à nouveau à la présidence et fait également face à de multiples enquêtes fédérales, y compris des enquêtes sur son rôle dans l’insurrection et la présence de documents classifiés dans son domaine de Floride. Un comité de la Chambre devrait publier ses déclarations de revenus dans les prochains jours – des documents qu’il s’est battu pendant des années pour garder confidentiels. Et il a été blâmé par les républicains pour une performance pire que prévu lors des élections de mi-mandat, le laissant dans son état le plus vulnérable politiquement depuis qu’il a remporté les élections de 2016.

C’est aussi l’aboutissement de quatre années d’une majorité démocrate à la Chambre qui a passé une grande partie de son temps et de son énergie à enquêter sur Trump et qui cède le pouvoir aux républicains en deux semaines. Les démocrates ont destitué Trump à deux reprises – les deux fois, il a été acquitté par le Sénat – et ont enquêté sur ses finances, ses entreprises, ses liens avec l’étranger et sa famille.

Mais l’enquête du 6 janvier a été la plus personnelle pour les législateurs, dont la plupart se trouvaient au Capitole lorsque les partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment et interrompu la certification de la victoire de Biden.

Alors que l’impact durable des sondes reste à voir – la plupart des républicains sont restés fidèles à l’ancien président – les audiences du comité ont été suivies par des dizaines de millions de personnes au cours de l’été. Et 44% des électeurs lors des élections de mi-mandat de novembre ont déclaré que l’avenir de la démocratie était leur principale préoccupation lors des urnes, selon AP VoteCast, une enquête nationale auprès de l’électorat.

“Ce comité approche de la fin de ses travaux, mais en tant que pays, nous restons dans des eaux étranges et inexplorées”, a déclaré le président du panel, le représentant démocrate Bennie Thompson du Mississippi, lors de la réunion de lundi pour adopter le rapport et recommander des poursuites pénales contre Atout. «Nous n’avons jamais vu un président des États-Unis fomenter une tentative violente de bloquer le transfert de pouvoir. Je crois que près de deux ans plus tard, c’est encore un moment de réflexion et de calcul.

Les membres du comité de « compte » espèrent des accusations criminelles contre Trump et ses principaux alliés. Mais seul le ministère de la Justice a le pouvoir de poursuivre, de sorte que le panel a envoyé des renvois recommandant au ministère d’enquêter sur l’ancien président sur quatre crimes, dont l’aide à une insurrection.

Bien que ses principaux points soient familiers, le rapport du 6 janvier fournira de nouveaux détails à partir des centaines d’entretiens et des milliers de documents que le comité a recueillis. Les transcriptions et certaines vidéos devraient également être publiées au cours des deux prochaines semaines. Les républicains prennent le contrôle de la Chambre le 3 janvier, date à laquelle le panel sera dissous.

“Je vous garantis qu’il y aura de nouvelles informations très intéressantes dans le rapport et encore plus dans les transcriptions”, a déclaré le représentant Adam Schiff, D-Californie, à “CBS Mornings”.

Les transcriptions publiées mercredi incluent Jeffrey Clark, un haut responsable du ministère de la Justice de Trump qui a travaillé pour faire avancer les efforts de Trump pour annuler les élections, et John Eastman, un avocat conservateur et un architecte des efforts ultimes de Trump pour rester au pouvoir. Chacun a invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination.

Le communiqué comprend également des témoignages de témoins associés à des groupes extrémistes qui ont participé à la planification de l’attaque. Le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, qui a été reconnu coupable le mois dernier de complot séditieux pour son rôle dans la planification, et l’ancien chef des Proud Boys, Enrique Tarrio, ont tous deux parlé au comité. Tarrio et quatre autres membres du groupe extrémiste sont devant le tribunal pour des accusations similaires ce mois-ci.

Le résumé du rapport décrit comment Trump a refusé d’accepter le résultat légal des élections de 2020 et a comploté pour annuler sa défaite. Trump a fait pression sur les législateurs des États pour qu’ils organisent des votes invalidant les électeurs de Biden, a cherché à «corrompre le ministère américain de la Justice» en exhortant les responsables du ministère à faire de fausses déclarations sur l’élection et à plusieurs reprises, a personnellement tenté de persuader le vice-président Mike Pence de bouleverser la démocratie avec des objections sans précédent à la session conjointe du Congrès, dit-il.

Trump a tenté de discréditer le rapport, qualifiant les membres du comité de “voyous et de scélérats” alors qu’il continuait de contester à tort sa perte de 2020.

En réponse aux renvois criminels du panel, Trump a déclaré que «ces gens ne comprennent pas que lorsqu’ils viennent après moi, des gens qui aiment la liberté se rassemblent autour de moi. Cela me renforce. »

Le rapport donnera des détails minute par minute sur ce que Trump faisait – et ne faisait pas – pendant environ trois heures alors que ses partisans frappaient la police et pénétraient par effraction dans le Capitole. Trump a agité la foule lors du rassemblement ce matin-là, puis n’a pas fait grand-chose pour arrêter ses partisans pendant plusieurs heures alors qu’il regardait la violence se dérouler à la télévision à l’intérieur de la Maison Blanche et a ignoré les appels des aides pour l’arrêter.

Les législateurs soulignent les preuves des actions de Trump qu’ils n’ont toujours pas depuis cette époque, y compris les journaux d’appels, les entrées dans le journal quotidien officiel ou les appels à des responsables de la sécurité.

« Le président Trump n’a pas contacté un seul haut responsable de la sécurité nationale au cours de la journée. Pas au Pentagone, ni au Département de la sécurité intérieure, au Département de la justice, au FBI, au Département de police du Capitole ou au bureau du maire de DC », indique le rapport.

Il y a aussi un manque de photographies officielles du président à ces heures-là.

“Le président Trump semble avoir ordonné au photographe de la Maison Blanche de ne pas prendre de photos”, a écrit le comité dans son résumé, citant une interview du photographe en chef de la Maison Blanche, Shealah Craighead.

Le panel a également soulevé des questions quant à savoir si certains assistants avaient subi des pressions de la part de Trump ou de ses alliés restants pour qu’ils ne soient pas communicatifs lors de leurs entretiens avec le comité.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

