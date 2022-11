Le panel du 6 janvier prolonge la date limite pour que Trump produise des documents

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole a prolongé le délai accordé à l’ancien président Donald Trump pour remettre des documents dans le cadre d’une assignation à comparaître émise le mois dernier, tout en réitérant sa demande d’entretien.

Le panel – composé de sept démocrates et de deux républicains – a publié vendredi soir une déclaration indiquant qu’il était en communication avec les avocats de Trump. Vendredi avait été la date limite du comité pour que Trump produise un grand nombre de documents et de communications avec les législateurs.

“Nous avons informé l’avocat de l’ancien président qu’il doit commencer à produire des dossiers au plus tard la semaine prochaine et il reste sous le coup d’une citation à comparaître pour un témoignage de déposition à partir du 14 novembre”, ont écrit le président Bennie Thompson et la vice-présidente Liz Cheney dans le communiqué.

Avec d’autres citations à comparaître, les délais du comité pour les demandes de documents ou de dépositions ont généralement fait l’objet de négociations, mais uniquement lorsqu’il existe une ligne de communication directe avec le témoin et son avocat.

La décision du comité d’assigner Trump à comparaître fin octobre a été une escalade majeure dans l’enquête, une étape que les législateurs ont jugée nécessaire car l’ancien président était l ‘«acteur central» dans les efforts pour annuler les résultats des élections de 2020. L’assignation a ouvert la voie à une bataille juridique potentielle avec Trump à un moment où il envisage de lancer une autre course à la Maison Blanche.

“Je pense qu’il a l’obligation légale de témoigner, mais cela n’a pas toujours de poids avec Donald Trump”, a déclaré le représentant Cheney, R-Wyo., Lors d’un événement mardi.

En plus d’exiger que Trump témoigne, soit au Capitole, soit par vidéoconférence, à la mi-novembre, le comité a également fait 19 demandes de documents et de communication – y compris pour tout message envoyé par Trump sur l’application de messagerie cryptée Signal « ou tout autre moyen » aux membres du Congrès et à d’autres sur les événements stupéfiants de l’attaque du Capitole.

La portée de la demande du comité est vaste – la recherche de documents du 1er septembre 2020, deux mois avant les élections, à nos jours sur les communications du président avec des groupes comme les Oath Keepers et Proud Boys – alors que le panel cherche à compiler un historique enregistrement de la préparation de l’attaque du Capitole, de l’événement lui-même et des conséquences.

On ne sait toujours pas quelle mesure, le cas échéant, le comité prendra en réponse au manquement de Trump à la date limite du document. Dans des situations précédentes, lorsqu’ils ont été défiés, les législateurs ont voté pour tenir les alliés de Trump au mépris du Congrès, envoyant des renvois au ministère de la Justice pour d’éventuelles poursuites.

Dans la lettre d’assignation du 21 octobre, le comité a écrit sur les «preuves accablantes» qu’il a rassemblées, montrant que Trump a «personnellement orchestré» un effort pour annuler sa défaite aux élections de 2020, notamment en diffusant de fausses allégations de fraude électorale généralisée, «tentant pour corrompre » le ministère de la Justice et faire pression sur les responsables de l’État, les membres du Congrès et son propre vice-président pour modifier les résultats.

Les législateurs ont déclaré que le témoignage de Trump sur ce qu’il faisait et disait alors que la violence s’ensuivait le 6 janvier était crucial pour combler les lacunes de leur enquête.

L’assignation avait détaillé un intérêt spécifique à entendre de Trump au sujet de ses relations avec plusieurs anciens assistants et associés qui ont affirmé leurs droits au cinquième amendement contre l’auto-incrimination auprès du comité, notamment Roger Stone, Michael Flynn, John Eastman, Jeffrey Clark et Kelli Ward. .

Farnoush Amiri, Associated Press