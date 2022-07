Le panel du 6 janvier présente des preuves du refus de Trump d’arrêter l’émeute

Alors qu’une foule de ses partisans attaquait le Capitole, l’ancien président Donald J. Trump était assis dans sa salle à manger à côté du bureau ovale, regardant la violence à la télévision et choisissant de ne rien faire pendant des heures pour l’arrêter, un éventail d’anciens responsables de l’administration ont témoigné à le comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier dans des comptes rendus publics jeudi.

Lors d’une dernière audience publique de l’été et l’une des plus dramatiques de l’enquête, le panel a fourni un récit panoramique de la façon dont, alors même que la vie des agents des forces de l’ordre, des membres du Congrès et de son propre vice-président était menacée, M. Trump n’a pas pu être poussé à agir tant qu’il n’était pas clair que l’émeute n’avait pas réussi à perturber la session du Congrès pour confirmer sa défaite électorale.

Même alors, le comité a montré dans des images inédites de la Maison Blanche, M. Trump a refusé en privé de concéder – “Je ne veux pas dire que les élections sont terminées!” a-t-il dit avec colère à ses assistants alors qu’il enregistrait un message vidéo qui avait été scénarisé pour lui le lendemain de l’attaque – ou pour condamner l’assaut contre le Capitole comme un crime.