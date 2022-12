Le panel du 6 janvier pousse les poursuites contre Trump avec force – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier est conclure son enquête des violents 2021 Insurrection du Capitole des États-Unisles législateurs devant couronner l’une des enquêtes du Congrès les plus exhaustives et les plus agressives de mémoire avec une recommandation extraordinaire : le ministère de la Justice devrait envisager des poursuites pénales contre l’ancien président Donald Trump.

Lors d’une dernière réunion lundi, le du panneau sept démocrates et deux républicains sont sur le point de recommander des poursuites pénales contre Trump et potentiellement contre des associés et du personnel qui l’ont aidé à lancer une campagne à multiples facettes campagne de pression pour tenter de renverser les élections de 2020.

Bien qu’une saisine pénale soit principalement symbolique, le ministère de la Justice décidant en fin de compte de poursuivre Trump ou d’autres, c’est une fin décisive à une enquête qui avait presque mise au point singulière dès le début.

“Je pense que le président a violé plusieurs lois pénales et je pense que vous devez être traité comme n’importe quel autre Américain qui enfreint la loi, et c’est que vous devez être poursuivi”, a déclaré le représentant Adam Schiff, D-Californie, membre de le panel, a déclaré dimanche sur “l’état de l’Union” de CNN.

Le panel, qui se dissoudra le 3 janvier avec la nouvelle Chambre dirigée par les républicains, a mené plus de 1 000 entretiens, tenu 10 audiences publiques bien suivies et recueilli plus d’un million de documents depuis son lancement en juillet 2021. Comme il l’a rassemblé l’immense trésor de preuves, les membres se sont enhardis en déclarant que Trump est responsable de la violente attaque contre le Capitole par ses partisans il y a près de deux ans.

Après s’être frayé un chemin devant la police, blessant nombre d’entre eux, les émeutiers du 6 janvier pris d’assaut le Capitole et interrompu la certification de la victoire du président Joe Biden, faisant écho Les mensonges de Trump à peu près répandu fraude électorale et envoyer des législateurs et d’autres courir pour sauver leur vie.

L’attaque est survenue après des semaines d’efforts de Trump pour annuler sa défaite – une campagne qui a été largement détaillée par le comité lors de ses multiples audiences publiques. De nombreux anciens assistants de Trump ont témoigné de sa pression sans précédent sur États, fonctionnaires fédéraux et sur le vice-président Mike Pence trouver un moyen de contrecarrer la volonté populaire.

“C’est quelqu’un qui a essayé de multiples façons de faire pression sur les responsables de l’État pour trouver des votes qui n’existaient pas, c’est quelqu’un qui a essayé d’interférer avec une session conjointe, incitant même une foule à attaquer le Capitole”, a déclaré Schiff. “Si ce n’est pas criminel, alors je ne sais pas ce que c’est.”

Les membres du comité ont déclaré que les renvois pour d’autres personnes peuvent également inclure des violations de l’éthique, des fautes juridiques et des violations du financement de la campagne. Les législateurs ont suggéré en particulier que leurs accusations recommandées contre Trump pourraient inclure conspiration pour frauder les États-Unis, obstruction à une procédure officielle du Congrès et insurrection.

Sur l’insurrection, Schiff a déclaré dimanche que “si vous regardez les actes de Donald Trump et que vous les comparez à la loi, c’est une assez bonne correspondance”. Il a déclaré que le comité se concentrerait sur les personnes – vraisemblablement Trump – pour lesquelles ils pensent qu’il existe les preuves les plus solides.

Bien qu’un soi-disant renvoi criminel n’ait pas de véritable valeur juridique, il s’agit d’une déclaration énergique du comité et ajoute à la pression politique déjà exercée sur le procureur général Merrick Garland et l’avocat spécial Jack Smithqui mène une enquête dans le 6 janvier et les actions de Trump.

Le comité devrait également présenter à l’audience son rapport final massif, qui comprendra des conclusions, des transcriptions d’entretiens et des recommandations législatives. Le législateur a déclaré qu’une partie de ce rapport serait publiée lundi.

“Nous voulons évidemment compléter l’histoire pour le peuple américain”, a déclaré le représentant Jamie Raskin, D-Md., un autre membre du comité. “Tout le monde est venu en voyage avec nous et nous voulons une conclusion satisfaisante, de sorte que les gens aient le sentiment que le Congrès a fait son travail.”

Le panel a été formé à l’été 2021 après les républicains du Sénat bloqué la formation de ce qui aurait été une commission bipartite indépendante pour enquêter sur l’insurrection. Cette opposition a incité la Chambre contrôlée par les démocrates à former son propre comité. Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy de Californie, un allié de Trump, a décidé de ne pas participer après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ait rejeté certaines de ses nominations. Cela a laissé une ouverture à deux républicains anti-Trump à la Chambre – les représentants. Liz Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger de l’Illinois – pour rejoindre les sept démocrates siégeant au comité.

Alors que la mission du comité était de dresser un bilan complet de l’insurrection et d’éduquer le public sur ce qui s’est passé, il a également dirigé son travail vers un public d’un: le procureur général. Les législateurs du panel ont ouvertement fait pression sur Garland pour qu’il enquête sur les actions de Trump, et le mois dernier, il a nommé un avocat spécial, Smith, pour superviser plusieurs enquêtes liées à Trump, y compris celles liées à l’insurrection.

Dans des documents judiciaires plus tôt cette année, le comité a suggéré que les accusations criminelles contre Trump pourraient inclure un complot en vue de frauder les États-Unis et une obstruction à une procédure officielle du Congrès.

Dans un « complot visant à frauder les États-Unis », le comité soutient que les preuves étayent la déduction que Trump et ses alliés « ont conclu un accord pour frauder les États-Unis » lorsqu’ils ont diffusé des informations erronées sur la fraude électorale et fait pression sur les autorités étatiques et fédérales pour aider dans cet effort. Trump dit toujours qu’il a remporté l’élection à ce jour.

Le panel affirme également que Trump a fait obstruction à une procédure officielle, la session conjointe du Congrès au cours de laquelle les votes du collège électoral sont certifiés. Le comité a déclaré que Trump avait tenté ou réussi à entraver, influencer ou entraver le processus cérémoniel du 6 janvier et “l’avait fait de manière corrompue” en faisant pression sur Pence pour essayer d’annuler les résultats alors qu’il présidait la session. Pence a refusé de le faire.

Le comité peut faire des renvois éthiques pour cinq républicains de la Chambre – y compris McCarthy – qui ont ignoré les assignations à comparaître du Congrès du panel. Il est peu probable que ces renvois entraînent des sanctions puisque les républicains devraient prendre le contrôle de la majorité à la Chambre en janvier.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Eric Tucker, Farnoush Amiri et Lisa Mascaro ont contribué à ce rapport.

___

Pour une couverture complète des audiences du 6 janvier, rendez-vous sur https://www.apnews.com/capitol-siege.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.