Le panel du 6 janvier pourrait commencer à partager les transcriptions avec le ministère de la Justice en juillet

« Nous n’allons pas arrêter ce que nous faisons pour partager les informations que nous avons obtenues jusqu’à présent avec le ministère de la Justice », a-t-il déclaré. « Nous devons faire notre travail. »

M. Thompson a ajouté que le comité « coopérerait avec eux, mais le comité a son propre calendrier ». Il a déjà suggéré que certaines transcriptions pourraient être mises à la disposition du ministère sur demande.

Les démocrates du comité ont été stupéfaits par le ton conflictuel de la lettre du ministère de la Justice et ont estimé que les négociations s’étaient déroulées à l’amiable après quelques premiers tirs d’élite publics, selon une personne familière avec les discussions.

Les législateurs du comité et les membres du personnel chargés de mener des centaines d’entretiens ont déclaré qu’ils étaient actuellement absorbés par la tâche de faire le cas public le plus clair possible que M. Trump et ses alliés ont incité à une insurrection – et prévoient de pivoter vers la demande du département alors qu’ils commencent à terminer leur série d’audiences publiques plus tard ce mois-ci.

D’autres problèmes, plus substantiels, subsistent. Les assistants du comité interrogent toujours des témoins et espèrent que les audiences très médiatisées inciteront davantage à se manifester, et ils craignent que certaines personnes hésitent à témoigner si elles savent que leurs déclarations seront rapidement partagées avec les procureurs.

Et les défis logistiques sont de taille : le comité a mené plus de 1 000 entretiens, dont des centaines ont été transcrits, et répondre à la demande du ministère de la Justice nécessiterait une diversion de travail sur un personnel déjà épuisé et débordé. En raison du volume d’entrevues – qui se comptent souvent par dizaines par semaine – il a parfois fallu des mois au comité pour préparer la transcription d’un témoin et inviter son avocat à l’examiner en personne.