Le panel du 6 janvier partagera 20 transcriptions avec le ministère de la Justice – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier, qui comprend le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, partagera 20 de ses transcriptions d’entretiens avec le ministère de la Justice, car les procureurs fédéraux ont été de plus en plus concentré sur les efforts déployés par l’ancien président Donald Trump et ses alliés pour annuler les résultats des élections.

Un assistant du comité a déclaré que le panel partagerait les 20 transcriptions mais “n’a pas l’intention de partager des transcriptions supplémentaires pour le moment”. La personne, qui a demandé l’anonymat pour discuter de la transaction confidentielle, n’a pas voulu dire quelles interviews le comité partage.

Le partage d’informations vient après le comité avait rejeté une demande du ministère de la Justice pour les transcriptions en mai. À l’époque, le président du comité, le représentant du Mississippi Bennie Thompson, avait déclaré qu’il était “prématuré” que le comité partage son travail car l’enquête du panel est en cours.

Depuis lors, le panel négocie un accord sur les documents alors que le département a intensifié ses enquêtes. Plusieurs assistants principaux de l’ancien vice-président Mike Pence avoir comparu devant un grand jury fédéral et les procureurs ont saisi les dossiers d’un groupe de républicains qui ont servi de faux électeurs dans des États du champ de bataille remportés par le président Joe Biden. Trump et ses alliés poussé les fonctionnaires dans ces États pour remplacer les électeurs dûment sélectionnés de Biden par ceux qui l’ont soutenu alors qu’ils avançaient des affirmations selon lesquelles sa victoire avait été volée.

On ne sait toujours pas si les procureurs pourraient chercher à porter des accusations criminelles contre Trump, qui nie tout acte répréhensible.

Le procureur général Merrick Garland, qui fait face à une pression croissante de la part des démocrates du Congrès pour porter des accusations contre l’ancien président, a déclaré que les procureurs tiendraient quiconque responsable – quelle que soit sa position – s’il enfreignait la loi.

Dans une interview avec NBC News cette semaine, Garland a déclaré que le ministère de la Justice “traduirait en justice tous ceux qui étaient pénalement responsables d’entraver le transfert pacifique du pouvoir d’une administration à une autre”.

Le comité n’a pas dit s’il prévoyait de partager éventuellement toutes ses transcriptions avec le ministère de la Justice ou le public. Le panel du 6 janvier a réalisé plus de 1 000 entretiens, mais tous n’ont pas été officiellement transcrits.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter vendredi les transcriptions.

