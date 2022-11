Le panel du 6 janvier interviewe le conférencier de l’Assemblée du GOP du Wisconsin

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis a interrogé mercredi le président de l’Assemblée républicaine du Wisconsin, Robin Vos, pour conclure les dépositions avant de préparer un rapport final.

Vos avait déposé une plainte fédérale visant à bloquer une assignation à comparaître exigeant son témoignage sur un appel téléphonique avec Donald Trump en juillet 2021 au cours duquel l’ancien président lui avait demandé d’annuler les résultats du Wisconsin pour les élections de 2020.

Les deux parties ont convenu de reporter les plaidoiries dans le procès qui étaient initialement prévues pour le 24 octobre, et Vos a confirmé mercredi qu’il avait rencontré le comité.

Le représentant Bennie Thompson, président du panel, a déclaré aux journalistes que le comité voulait voir “s’il y a plus d’informations que nous pouvons glaner” de l’appel de Trump à Vos.

Le comité a passé une partie de l’année et demie écoulée à interroger plusieurs législateurs étatiques et locaux dans sept États swing que le démocrate Joe Biden a remportés en 2020. Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’élection présidentielle, Trump et ses alliés ont cherché à annuler les résultats en ces États pour favoriser le républicain.

Vos, dans une brève déclaration, a déclaré que sa rencontre avec le comité “a été brève et j’ai répondu à leurs questions concernant l’élection présidentielle de 2020 au Wisconsin”.

Trump a fait pression à plusieurs reprises sur Vos pour qu’il annule la victoire étroite de Biden dans le Wisconsin, mais Vos dit qu’il a rejeté ces efforts citant des avocats qui ont déclaré qu’une telle décision serait illégale et inconstitutionnelle. Vos a engagé l’ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin, Michael Gableman, pour procéder à un examen de l’élection, mais l’a renvoyé trois jours après que Vos a remporté sa primaire de réélection contre un opposant républicain approuvé par Gableman. Trump a également approuvé l’adversaire de Vos.

En juillet, Trump a appelé Vos pour discuter d’une décision de la Cour suprême du Wisconsin selon laquelle l’utilisation de boîtes de dépôt d’absents était illégale. La décision ne s’appliquait qu’aux élections futures, et non aux élections de 2020 menées pendant la pandémie de COVID-19 lorsque le vote des absents et l’utilisation des boîtes de dépôt ont grimpé en flèche.

Trump a fait valoir que la décision signifiait que les bulletins de vote par correspondance livrés dans des boîtes de dépôt dans le Wisconsin en 2020 devraient être invalidés, a déclaré Vos.

“C’est très cohérent”, a déclaré Vos à WISN-TV. «Il fait valoir son point de vue, ce que je respecte. Il aimerait que nous fassions quelque chose de différent dans le Wisconsin. J’ai expliqué que ce n’est pas autorisé par la Constitution. Il a une opinion différente.

Le comité de la Chambre des États-Unis, composé de neuf membres, a indiqué mercredi que son entretien avec Vos était la dernière déposition prévue avant de porter toute son attention sur son rapport, qui devrait être publié d’ici la fin de l’année.

Bauer a rapporté de Madison, Wisconsin.

