Le panel du 6 janvier interroge Cipollone sur les grâces et les revendications électorales de Trump

Deux personnes familières avec les actions de M. Cipollone ce jour-là ont déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir fait ce commentaire à Mme Hutchinson. Ces personnes ont dit que le comité avait été informé avant l’entrevue que M. Cipollone ne confirmerait pas cette conversation si on le lui demandait. Il n’a pas été interrogé sur cette déclaration spécifique vendredi, selon des personnes familières avec les questions.

« Pourquoi Pat Cipollone et ses avocats laissent-ils le comité J6 s’en tirer en subornant le parjure de Cassidy Hutchinson ? » Le fils aîné de M. Trump, Donald Trump Jr., qui a également témoigné devant le panel, écrit sur Twitter Samedi. « Seuls les lâches laissent la gauche les intimider pour qu’ils s’assoient tranquillement au lieu de parler et de dire la vérité. Arrête de te cacher en arrière-plan, Pat. Cultivez une colonne vertébrale et enregistrez-vous.

M. Cipollone a toutefois été interrogé sur des conversations au cours desquelles des grâces présidentielles ont été évoquées.