Le panel du 6 janvier ferme après avoir renvoyé Trump pour crimes

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier est fermé, après avoir terminé une enquête éclair de 18 mois sur l’insurrection du Capitole de 2021 et envoyé son travail au ministère de la Justice avec une recommandation pour poursuivre l’ancien président Donald Trump.

Le temps du comité se termine officiellement mardi lorsque la nouvelle Chambre dirigée par les républicains est assermentée. Avec le départ de nombreux membres du personnel du comité, les assistants restants ont passé les deux dernières semaines à publier de nombreux documents du panel, y compris son rapport final de 814 pages, sur 200 transcriptions d’entretiens avec des témoins et documents utilisés pour étayer ses conclusions.

Les législateurs ont déclaré qu’ils souhaitaient rendre leur travail public pour souligner la gravité de l’attaque et les efforts sur plusieurs fronts de Trump pour tenter d’annuler les élections.

“La responsabilité est désormais essentielle pour contrecarrer tout autre plan futur visant à annuler une élection”, ont écrit le président Bennie Thompson, D-Miss., et la vice-présidente Liz Cheney, R-Wyo., Dans un message de départ lundi. “Nous avons fait une série de renvois criminels, et notre système de justice est responsable de ce qui vient ensuite.”

Une partie du travail du comité – comme la bande vidéo de centaines d’interviews de témoins – ne sera pas rendue publique dans l’immédiat. Le comité envoie ces vidéos et quelques autres documents du comité aux Archives nationales, qui, selon la loi, les rendraient disponibles dans 50 ans. Les membres du comité ont déclaré qu’ils n’avaient pas publié cette bande vidéo maintenant car il aurait été trop difficile de la modifier et de supprimer des informations sensibles.

Cependant, les nouveaux dirigeants républicains pourraient essayer d’obtenir ces documents beaucoup plus tôt. Une disposition d’un ensemble de propositions de règles de la Chambre publiées dimanche appelle les Archives nationales à transférer «tout dossier lié au comité» à la Chambre au plus tard le 17 janvier.

On ne sait pas si la maison dirigée par le GOP pourrait appliquer la disposition et ce qu’elle ferait avec les matériaux.

La conclusion du comité intervient après l’une des enquêtes du Congrès les plus agressives et les plus vastes de mémoire récente. Le panel a interrogé officiellement ou officieusement plus de 1 000 témoins, recueilli plus d’un million de documents et tenu 10 audiences bien suivies. Les deux républicains et sept démocrates du panel ont pu mener l’enquête avec peu d’interférence après que le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, ait refusé de nommer des membres minoritaires, en colère que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ait rejeté deux de ses nominations suggérées.

En fin de compte, le panel est arrivé à la conclusion unanime que Trump a coordonné une «conspiration» à plusieurs niveaux, faisant pression sur les États, les responsables fédéraux et les législateurs pour essayer d’annuler sa défaite, et a inspiré une foule violente de partisans pour attaquer le Capitole et interrompre le certification de la victoire du président Joe Biden. Le panel a recommandé que le ministère de la Justice poursuive Trump pour quatre crimes, dont l’aide à une insurrection.

Bien qu’un soi-disant renvoi criminel n’ait pas de véritable valeur juridique, il s’agit d’une déclaration énergique du comité et ajoute à la pression politique déjà exercée sur le procureur général Merrick Garland et l’avocat spécial Jack Smith, qui mène une enquête sur le 6 janvier et les actions de Trump. .

“Il s’agit de l’enquête la plus intense à laquelle j’ai participé”, a déclaré la représentante de Californie Zoe Lofgren, qui siège à la Chambre depuis près de trois décennies et a servi d’assistante à un membre du comité judiciaire de la Chambre dans les années 1970 lorsque le Congrès se préparait à destituer le président de l’époque, Richard Nixon. Lofgren était également à la Chambre pour la destitution de l’ancien président Bill Clinton et a été responsable de la destitution lors de la première destitution de Trump il y a trois ans.

“Je n’ai jamais été impliqué dans quelque chose d’aussi vaste et intense”, a déclaré Lofgren.

Elle dit qu’au début de l’enquête, elle pensait que ce serait un succès s’il y avait un regain d’enthousiasme pour la protection de la démocratie. Lors des élections de mi-mandat de novembre, 44 % des électeurs ont déclaré que l’avenir de la démocratie était leur principale préoccupation lors des urnes, selon AP VoteCast, une enquête nationale auprès de l’électorat.

Lofgren dit qu’elle pense que le comité a clairement indiqué que Trump était responsable de l’insurrection et “cela n’a pas été fait à la dernière minute”.

“Je pense que nous l’avons prouvé et nous avons tout envoyé au ministère de la Justice”, a déclaré Lofgren. “Nous verrons ce qu’ils feront.”

Mary Clare Jalonick, Associated Press