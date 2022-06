Le panel du 6 janvier explore les liens entre les alliés de Trump et les groupes extrémistes

Il est possible que M. Stone et M. Flynn reçoivent plus d’attention lorsque la commission se réunira à nouveau pour sa prochaine audience publique en juillet. C’est à ce moment-là que le représentant Jamie Raskin, démocrate du Maryland, a déclaré qu’il avait l’intention de diriger une présentation qui se concentrera sur les rôles joués par des groupes d’extrême droite comme les Proud Boys, les Oath Keepers et le prétorien du 1er amendement dans l’attaque du Capitole. M. Raskin a également promis d’explorer les liens entre ces groupes et les personnes dans l’orbite de M. Trump.