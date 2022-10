Le panel du 6 janvier examine l’ordre post-électoral de Trump en Afghanistan

Le représentant Adam Kinzinger (R.-Ill.) a cité l’ordre de Trump lors d’une audience du comité restreint de la Chambre examinant les actions et les directives de l’ancien président avant le Capitole américain le 6 janvier 2021. C’était la preuve, a déclaré le membre du Congrès, que Trump savait ses jours au pouvoir étaient comptés, car il cherchait à la fois à annuler la victoire électorale de Biden et “se précipitait” pour achever les “affaires inachevées”.

« Il a ignoré les inquiétudes concernant les conséquences pour les gouvernements fragiles en première ligne de la lutte contre [the Islamic State] et les terroristes d’Al-Qaïda », a déclaré Kinzinger. “Sachant qu’il quittait ses fonctions, il a agi immédiatement et a signé cet ordre le 11 novembre, qui aurait nécessité le retrait immédiat des troupes de Somalie et d’Afghanistan, le tout devant être achevé avant l’investiture de Biden le 20 janvier.”