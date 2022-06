Le panel du 6 janvier dit qu’il a de nouvelles preuves de la pression de Trump sur le ministère de la Justice.

Les témoins qui doivent témoigner sont Jeffrey A. Rosen, l’ancien procureur général par intérim ; Richard P. Donoghue, ancien sous-procureur général par intérim; et Steven A. Engel, l’ancien procureur général adjoint du Bureau du conseiller juridique.

Le représentant Adam Kinzinger, républicain de l’Illinois et membre du comité, devrait jouer un rôle central dans l’interrogatoire des témoins et la présentation des preuves. Il a laissé entendre que l’audience pourrait révéler plus d’informations sur les membres du Congrès qui ont demandé la grâce après le 6 janvier.

L’histoire de la façon dont M. Trump a tenté d’intervenir dans le fonctionnement du ministère de la Justice pour se maintenir en fonction a été bien documentée par le comité judiciaire du Sénat et le comité de la Chambre le 6 janvier, mais les aides à l’enquête de la Chambre ont déclaré que l’audience de jeudi sera contenir de nouvelles révélations.

À maintes reprises, les responsables du ministère ont dit à M. Trump après les élections que ses allégations de fraude généralisée étaient fausses et l’ont incité à renoncer à certaines de ses propositions les plus extrêmes.