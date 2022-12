Le panel du 6 janvier dévoile son rapport et décrit le « complot » de Donald Trump

Le comité du Congrès du 6 janvier accuse Donald Trump d’avoir tenté d’annuler les résultats des élections de 2020.

Il l’a également reconnu coupable de la tentative d’insurrection au Capitole des États-Unis.

En tant que président, Donald Trump a été destitué deux fois.

Le rapport final du comité de la Chambre des représentants du 6 janvier affirme que l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, s’est engagé criminellement dans un « complot en plusieurs parties » pour annuler les résultats légaux de l’élection présidentielle de 2020 et n’a pas agi pour empêcher ses partisans d’attaquer le Capitole.

Le rapport de 845 pages (PDF) publié jeudi conclut une enquête extraordinaire de 18 mois sur l’ancien président et l’insurrection violente d’il y a deux ans.

Cela vient après que le panel a interrogé plus de 1 000 témoins, tenu 10 audiences et obtenu des millions de pages de documents.

Les témoins – allant de nombreux assistants les plus proches de Trump aux forces de l’ordre à certains des émeutiers eux-mêmes – ont détaillé les actions de Trump dans les semaines précédant l’insurrection et comment sa vaste campagne de pression pour annuler sa défaite a directement influencé ceux qui ont brutalement dépassé le police et défoncé les fenêtres et les portes du Capitole le 6 janvier 2021.

La cause centrale était « un homme », indique le rapport : Trump.

L’insurrection a gravement menacé la démocratie et “a mis la vie des législateurs américains en danger”, a conclu le panel de neuf membres.

Dans un avant-propos du rapport, la présidente sortante de la Chambre, Nancy Pelosi, déclare que les conclusions devraient être un “appel clair à tous les Américains : pour protéger avec vigilance notre démocratie et donner notre vote uniquement à ceux qui sont dévoués à la défense de notre Constitution”.

Les huit chapitres de conclusions du rapport racontent l’histoire en grande partie comme les audiences du panel l’ont fait plus tôt cette année – décrivant les nombreuses facettes du plan remarquable que Trump et ses conseillers ont conçu pour tenter d’annuler la victoire électorale du président Joe Biden.

Les législateurs décrivent la pression de Trump sur les États, les fonctionnaires fédéraux, les législateurs et le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour déjouer le système ou enfreindre la loi.

Les fausses allégations répétées de Trump concernant une fraude électorale généralisée ont trouvé un écho auprès de ses partisans, a déclaré le comité, et ont été amplifiées sur les réseaux sociaux, s’appuyant sur la méfiance à l’égard du gouvernement qu’il avait entretenue au cours de ses quatre années au pouvoir.

Il n’a pas fait grand-chose, également, pour arrêter les assaillants lorsqu’ils ont eu recours à la violence et ont pris d’assaut le Capitole.

L’énorme et accablant rapport intervient alors que Trump se présente à nouveau à la présidence et fait face à de multiples enquêtes fédérales, y compris des enquêtes sur son rôle dans l’insurrection et la présence de documents classifiés dans son domaine de Floride.

Cette semaine est particulièrement chargée pour l’ancien président, car un comité de la Chambre devrait publier ses déclarations de revenus après qu’il se soit battu pendant des années pour les garder privées.

Certains républicains ont également blâmé Trump pour une performance pire que prévu lors des élections de mi-mandat, le laissant dans son état le plus vulnérable politiquement depuis qu’il a remporté les élections de 2016.

Le rapport est un acte final pour les démocrates de la Chambre qui cèdent le pouvoir aux républicains en moins de deux semaines et ont passé une grande partie de leurs quatre années au pouvoir à enquêter sur Trump.

Les démocrates ont destitué Trump deux fois, la deuxième fois une semaine après l’insurrection. Il a été acquitté par le Sénat les deux fois. D’autres enquêtes dirigées par les démocrates ont enquêté sur ses finances, ses entreprises, ses liens avec l’étranger et sa famille.