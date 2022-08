Le panel du 6 janvier demande les textes d’Alex Jones – Shaw Local

AUSTIN, Texas – (AP) – Un avocat représentant deux parents qui ont poursuivi le théoricien du complot Alex Jones pour ses fausses allégations concernant le massacre de Sandy Hook a déclaré jeudi que le comité de la Chambre des États-Unis du 6 janvier, qui comprend le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, a demandé deux ans. valeur des enregistrements du téléphone de Jones.

L’avocat Mark Bankston a déclaré devant le tribunal que le comité chargé d’enquêter sur l’attaque contre le Capitole américain avait demandé les enregistrements numériques.

Le comité de la Chambre n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Un jour plus tôt, Bankston révélé au tribunal que l’avocat de Jones avait envoyé par erreur à Bankston les SMS des deux dernières années depuis le téléphone portable de Jones.

L’avocat de Jones, Andino Reynal, a demandé l’annulation du procès pour transfert erroné de dossiers et a déclaré qu’ils auraient dû être rendus et que toutes les copies auraient dû être détruites.

Il a accusé le Bankston d’essayer de se produire “pour un public national”. Reynal a déclaré que le matériel comprenait une copie de révision des messages texte sur six mois, de la fin 2019 au premier trimestre 2020.

Les avocats des parents de Sandy Hook ont ​​déclaré avoir suivi les règles civiles de preuve du Texas et que les avocats de Jones avaient raté leur chance de demander correctement le retour des dossiers.

“M. Reynal utilise une feuille de vigne (pour couvrir) sa propre faute professionnelle”, a déclaré Bankston.

Bankston a déclaré que les dossiers qui lui avaient été envoyés par erreur comprenaient des dossiers médicaux de plaignants dans d’autres poursuites contre Jones.

“M. Jones et ses messages intimes avec Roger Stone ne sont pas protégés”, a déclaré Bankston, faisant référence à l’allié de longue date de l’ancien président Donald Trump.

Rolling Stone, citant des sources anonymes, signalé Mercredi soir, le comité du 6 janvier s’apprêtait à demander les données aux avocats des parents pour aider à l’enquête sur l’émeute meurtrière.

Un jury à Austin, au Texas, décide du montant que Jones devrait payer aux parents d’un enfant tué lors du massacre de l’école de 2012 en raison des fausses affirmations répétées d’Infowars selon lesquelles la fusillade était un canular créé par des défenseurs du contrôle des armes à feu.

Le mois dernier, le Comité de la Chambre du 6 janvier a montré des messages textuels graphiques et violents et a diffusé des vidéos de personnalités de droite, y compris Joneset d’autres jurant que le 6 janvier serait le jour où ils se battraient pour Trump.

Le comité du 6 janvier a d’abord assigné Jones en novembre, exigeant une déposition et des documents liés à ses efforts pour diffuser de fausses informations sur les élections de 2020 et un rassemblement le jour de l’attaque.

Dans la lettre d’assignation, le représentant Bennie Thompson, le président démocrate, a déclaré que Jones avait aidé à organiser le rassemblement du 6 janvier à l’Ellipse qui a précédé l’insurrection. Il a également écrit que Jones a promu à plusieurs reprises les fausses allégations de fraude électorale de Trump, a exhorté ses auditeurs à se rendre à Washington pour le rassemblement et à marcher de l’Ellipse au Capitole. Thompson a également écrit que Jones “a fait des déclarations laissant entendre que vous aviez connaissance des plans du président Trump concernant le rassemblement”.

Le panel de neuf membres était particulièrement intéressé par ce que Jones a dit peu de temps après le tweet désormais tristement célèbre de Trump le 19 décembre 2020, dans lequel il a dit à ses partisans de « soyez là, ce sera sauvage ! le 6 janvier.

“Vous êtes allé sur InfoWars le même jour et avez appelé le tweet” L’un des événements les plus historiques de l’histoire américaine “”, poursuit la lettre.

En janvier, Jones a été déposé par le comité lors d’une réunion virtuelle d’une heure au cours de laquelle il a déclaré avoir exercé son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination “presque 100 fois”.

___

Le journaliste d’Associated Press Farnoush Amiri a contribué à ce rapport depuis Washington, DC

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.