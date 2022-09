Le panel du 6 janvier demande à l’ancien président Gingrich des informations

WASHINGTON (AP) – Le panel de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier cherche des informations auprès de l’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, sur ses communications avec les conseillers principaux du président de l’époque, Donald Trump, dans les jours qui ont précédé l’attaque de 2021 contre le Capitole.

Le président du comité, le représentant du Mississippi Bennie Thompson, a écrit dans une lettre envoyée à Gingrich jeudi que le panel avait obtenu des e-mails que Gingrich avait échangés avec les associés de Trump au sujet de publicités télévisées qui “se répétaient et s’appuyaient sur de fausses allégations de fraude lors des élections de 2020” et étaient visant à jeter le doute sur le vote après qu’il a déjà eu lieu.

Thompson a écrit que Gingrich semblait également être impliqué dans le plan de Trump visant à nommer de faux électeurs et a envoyé un e-mail au chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, à propos de ces efforts dans la soirée du 6 janvier, après que les partisans de Trump aient attaqué le Capitole.

«Les informations obtenues par le comité restreint suggèrent que vous avez fourni des directives détaillées sur les publicités télévisées qui ont perpétué de fausses allégations de fraude lors des élections de 2020, que vous avez cherché des moyens d’étendre la portée de ce message et que vous étiez probablement en conversation directe avec le président. Trump à propos de ces efforts », a écrit Thompson à Gingrich.

La demande de Gingrich de coopérer volontairement intervient alors que le comité poursuit tranquillement son enquête et se prépare pour une nouvelle série d’audiences le mois prochain. Les législateurs et le personnel ont interrogé des témoins et compilé un rapport final au cours des dernières semaines après qu’une série d’audiences en juin et juillet ont jeté un nouvel éclairage sur les actions de Trump avant et après les émeutes meurtrières – et son absence de réponse alors que la violence était en cours au Capitole.

S’il coopère, Gingrich serait l’un des plus de 1 000 témoins interrogés par le comité, dont des dizaines d’alliés de Trump. Les huit audiences du comité cet été ont comporté non seulement des témoignages en direct, mais également des extraits d’entretiens vidéo avec certains des plus proches collaborateurs de l’ancien président, des secrétaires du Cabinet et même des membres de sa famille. Le panel devrait reprendre les audiences en septembre, avant les élections de mi-mandat.

Dans la lettre à Gingrich, Thompson a déclaré que l’ancien législateur géorgien avait échangé des e-mails avec les principaux collaborateurs de Trump dans lesquels il avait fourni une “contribution détaillée” dans les publicités télévisées qui encourageaient les membres du public à contacter les responsables de l’État et à faire pression sur eux pour annuler la perte de Trump face à Joe Biden. . « À cette fin, ces publicités ont été intentionnellement diffusées dans les jours précédant le 14 décembre 2020, le jour où les électeurs de chaque État se sont réunis pour voter pour le président et le vice-président », a écrit Thompson.

Cela s’est produit alors que les responsables électoraux de Géorgie faisaient face à des actes d’intimidation et à des menaces de violence.

Dans un e-mail du 8 décembre 2020 aux aides de la Maison Blanche, selon le comité, Gingrich a écrit : « Le but est de susciter la colère du pays grâce à de nouvelles informations vérifiables que le peuple américain n’a jamais vues auparavant. … Si nous informons le peuple américain d’une manière qu’il trouve convaincante et que cela suscite sa colère, il fera alors pression sur les législateurs et les gouverneurs.

Le panel a également cité un e-mail du 12 novembre 2020 de Gingrich, quelques jours seulement après les élections, à Meadows puis à l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone : « Quelqu’un est-il chargé de coordonner tous les électeurs ? … les électeurs contestés doivent se réunir le (D) 14 décembre et envoyer des bulletins de vote pour forcer les concours que la chambre devrait régler.

Le soir du 6 janvier, Gingrich a écrit Meadows à 22h42, après que le Capitole ait été dégagé et après que le Congrès ait repris la certification de la victoire de Biden. Il a posé des questions sur les lettres des législateurs des États concernant la « décertification des électeurs », indique le comité.

“Étonnamment, l’attaque contre le Congrès et les activités prescrites par la Constitution n’ont même pas interrompu votre poursuite incessante”, a écrit Thompson.

Mary Clare Jalonick, Associated Press