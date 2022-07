Le panel du 6 janvier après 8 audiences : où mèneront les preuves ?

Mais au minimum, les audiences du comité ont créé une toile de fond pour les premières manœuvres autour de la campagne de 2024 qui présentent des défis pour M. Trump parmi les indépendants et les républicains qui pourraient vouloir un nouveau visage et un candidat plus tourné vers l’avenir. En effet, l’utilisation par le panel de chefs militaires, de hauts collaborateurs de Trump et de fidèles républicains pour raconter son cas a sans doute été destinée à parler à ces électeurs potentiels.

Principales révélations des audiences du 6 janvier

Les audiences ont également généré une pression ouverte et croissante sur le procureur général Merrick B. Garland, qui a répondu cette semaine en disant que “personne” n’est au-dessus de la loi.

Le comité prévoit maintenant de poursuivre son enquête tout au long de l’été et de tenir d’autres audiences publiques en septembre. Il a produit une multitude de preuves documentaires de l’étendue des efforts de M. Trump pour conserver le pouvoir et a montré des signes de percée auprès du public qu’il souhaite le plus atteindre.

Voici un résumé de son travail jusqu’à présent.