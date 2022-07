Le panel du 6 janvier approfondit l’enquête sur le cabinet Trump et attend Ginni Thomas – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier a déclaré dimanche qu’il interrogerait d’autres anciens secrétaires du Cabinet et qu’il était prêt à assigner un militant conservateur à comparaître Virginie “Ginni” Thomasqui est mariée au juge de la Cour suprême Clarence Thomas, dans le cadre de son enquête sur l’émeute du Capitole et le rôle de Donald Trump.

Les législateurs ont déclaré qu’ils approfondissaient leur enquête après une série de huit audiences en juin et juillet aboutissant à une prime time jeudiavec des plans pour interroger des témoins supplémentaires et se réunir à nouveau en septembre pour reprendre la présentation de leurs conclusions au public.

“Nous prévoyons de parler à d’autres membres du cabinet du président”, a déclaré Rép. Liz Cheney, vice-président du comité. “Nous prévoyons de parler à d’autres membres de sa campagne. Certes, nous sommes également très concentrés sur les services secrets.”

Cheney, R-Wyo., N’a pas identifié les responsables de l’administration Trump qui pourraient se manifester, mais le comité a déjà clairement indiqué son intérêt à parler avec ceux qui auraient envisagé d’invoquer un processus constitutionnel dans le 25e amendement de destituer Trump de ses fonctions après l’émeute du 6 janvier 2021, lorsque des centaines de partisans de Trump ont violemment pris d’assaut le Capitole et interrompu la certification de l’élection de Joe Biden.

Le comité a diffusé le témoignage de l’ancien procureur général William Barr, qui a dit avoir dit à Trump que les allégations de fraude électorale généralisées étaient “taureau——” et avaient “une base zéro”. Lors de l’audience de la semaine dernière, le comité a diffusé le témoignage de puis secrétaire au travail Eugene Scaliaqui a déclaré avoir exhorté Trump à convoquer une réunion du Cabinet pour discuter d’une transition ordonnée du pouvoir.

D’autres membres du Cabinet ont indiqué qu’ils pourraient avoir des détails importants à partager.

Betsy DeVos, la secrétaire à l’éducation de l’époque, avait précédemment déclaré à USA Today qu’elle avait soulevé avec le vice-président Mike Pence la question de savoir si le Cabinet devait envisager d’invoquer le 25e amendement, ce qui aurait obligé le vice-président et la majorité du Cabinet à s’entendre. que le président ne pouvait plus remplir ses fonctions.

DeVos, dans sa lettre de démission du 7 janvier 2021, a accusé Trump d’avoir incité la foule. “Il n’y a aucun doute sur l’impact de votre rhétorique sur la situation, et c’est le point d’inflexion pour moi”, a-t-elle écrit.

Le même jour, Elaine Chao a quitté son poste de secrétaire aux transports. Chao, qui est mariée au chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell du Kentucky, a déclaré que l’attaque m’avait “profondément troublé d’une manière que je ne peux tout simplement pas mettre de côté”.

Mike Pompeo, le secrétaire d’État à l’époque qui envisage une course à la présidentielle de 2024, et Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor de Trump, auraient également discuté de la possibilité d’invoquer le 25e amendement, selon Jonathan Karl d’ABC News dans son livre. “Trahison.”

“Les vannes se sont ouvertes”, a déclaré la représentante Elaine Luria, D-Va., Concernant la prochaine phase de son enquête.

Les membres du comité espèrent également en savoir plus sur les propres efforts de Ginni Thomas pour garder Trump au pouvoir et le potentiel les conflits d’intérêts pour Clarence Thomas à la suite des affaires du 6 janvier qui ont été portées devant la Cour suprême. Le comité a envoyé une lettre à Ginni Thomas le mois dernier demandant une entrevue et espère qu’elle se conformera, a déclaré Cheney.

Thomas a communiqué avec des personnes sur l’orbite de Trump avant l’attaque de 2021 et également le jour de l’insurrection.

“Nous espérons certainement qu’elle acceptera de venir volontairement”, a déclaré Cheney. “Mais le comité est tout à fait prêt à envisager une citation à comparaître si elle ne le fait pas.”

Cheney a également déclaré que bien que le comité n’ait pas décidé de renvoyer ou non un renvoi criminel concernant Trump au ministère de la Justice, “c’est absolument quelque chose que nous examinons”.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill. : “Je pense certainement qu’il y a des preuves de crimes et je pense que cela va jusqu’à Donald Trump.”

Alors qu’une éventuelle poursuite de Trump est une affaire de le ministère de la Justicele comité a profité de ses audiences pour tenter de plaider en faveur de sa viabilité politique alors qu’il envisage de se présenter en 2024. Certains des témoignages les plus accablants diffusés par le comité sont venus des meilleurs conseillers républicains, chefs militaires et confidents de Trump, qui ont admis à une perte de confiance dans son jugement et son dévouement à l’État de droit dans les jours qui ont précédé et suivi l’attaque du 6 janvier.

Le comité veut aussi faire la lumière sur les disparitions Textes des services secrets du 5 au 6 janvier 2021, cela aurait pu éclairer davantage les actions de Trump pendant l’insurrection, en particulier après un témoignage antérieur sur sa confrontation avec la sécurité alors qu’il tentait de rejoindre des partisans au Capitole.

Les législateurs sont également intéressés à entendre Steve Bannonun allié de Trump qui a été reconnu coupable la semaine dernière d’accusations d’outrage criminel au Congrès pour avoir refusé de se conformer à l’assignation à comparaître du comité de la Chambre.

Cheney a parlé sur “State of the Union” de CNN et “Fox News Sunday”, Kinzinger est apparu sur “This Week” d’ABC et Luria était sur “Meet the Press” de NBC.

La correspondante du Congrès de l’AP Lisa Mascaro et la rédactrice de l’Associated Press Mary Clare Jalonick ont ​​contribué à ce rapport.

