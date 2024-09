Le panel Dragon Quest III HD-2D Remake TGS 2024 confirme l’absence du jeu de société Treasures n’ Trapdoors

Plus de détails sur les trois premiers à venir Quête du Dragon Des remakes HD-2D ont été révélés à La dalle TGS 2024 de Square Enix pour le Remake de Dragon Quest III HD-2D. Le créateur de la série Yuji Horii et le producteur du remake Masaaki Hayasaka ont annoncé plusieurs informations (ou leur absence) liées aux prochains remakes lors de l’événement.

Les deux ont révélé que le remake HD-2D de DQ III contiendra 3 exemplaires du livre Words of Wisdom qui permet à un personnage de changer sa vocation en Sage. Le test de personnalité apparu dans la Famicom/NES originale reviendra également ici.

Cependant, les deux ont également confirmé que ce remake ne comporterait pas le jeu de société Treasures n’ Trapdoors (également connu sous le nom de Pachisi ou son nom japonais d’origine Sugoroku). En passant, le jeu de société n’apparaissait pas non plus dans la version originale de la NES, car il n’apparaissait que dans les versions SFC/SNES et Game Boy Color.

En outre, les deux hommes ont également fait quelques mentions sur les remakes HD-2D suivants de Dragon Quest I et II. Bien que ces remakes soient publiés plus tard que Dragon Quest III en 2025, cela aurait du sens dans la chronologie de l’univers puisque l’ordre réel de l’histoire serait DQ III -> DQ I -> DQ II.

En fait, Yuji Horii a également déclaré que la fin du prochain remake de Dragon Quest II aurait une nouvelle surprise. Masaaki Hayasaka a ajouté que son équipe n’imposerait aucune restriction concernant les spoilers sur les remakes, car elle souhaite encourager les discussions et les débats sur le nouvel ordre de jeu basé sur l’histoire.

Le panel comprenait également des comparaisons entre la version inaugurale Famicom/NES et le remake HD-2D de Dragon Quest III. Si vous souhaitez regarder le panel par vous-même, une version archivée du flux du panel est disponible en japonais juste en dessous. Le remake de Dragon Quest III HD-2D sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC le 14 novembre.