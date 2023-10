Le panel dit que le carton rouge de Jota pour Liverpool chez les Spurs était incorrect

Le comité indépendant des incidents de match clés de la Premier League a statué que Diogo Jota n’aurait pas dû être expulsé lors de la défaite controversée 2-1 de Liverpool à Tottenham Hotspur samedi, peut révéler ESPN.

Jota a reçu un carton rouge après deux défis en un peu plus d’une minute, tous deux contre le défenseur des Spurs Destiny Udogie.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

ESPN a vu les évaluations du panel pour la septième semaine, précisant que le deuxième tacle sur Udogie à la 69e minute n’était pas digne d’un carton jaune de l’arbitre Simon Hooper.

Le rapport indiquait que « la majorité a considéré la décision comme incorrecte car elle n’atteignait pas le seuil d’un carton jaune », les cinq membres votant 3-2 contre une réservation.

Le panel est composé de cinq membres, composés de trois anciens joueurs et/ou entraîneurs, plus un représentant chacun de la Premier League et de PGMOL. Le jugement n’a pas pour objectif d’être définitif, mais de fournir une évaluation indépendante de tous les incidents majeurs liés aux matches. PGMOL, et effectivement les clubs, seront probablement en désaccord avec certains résultats.

A l’époque, peu d’observateurs mettaient en doute le bien-fondé du deuxième avertissement de Jota, qui laissait les Reds à neuf pour le reste de la rencontre. C’était le premier avertissement, lorsque la jambe arrière d’Udogie avait coupé le genou de l’attaquant portugais, qui semblait plus digne d’être réévalué. Cependant, le comité ne se prononce pas sur le premier carton jaune si un joueur est expulsé pour deux infractions passibles d’un avertissement.

Diogo Jota est expulsé par l’arbitre Simon Hooper. Justin Setterfield/Getty Images

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, était furieux des deux cartons rouges, ainsi que du but que Luis Díaz a vu à tort exclu pour hors-jeu.

Curtis Jones a été expulsé via une revue vidéo à la 24e minute pour une contestation sur Yves Bissouma, mais le panel a soutenu cette intervention du VAR, Darren England. Klopp a confirmé que Liverpool avait perdu son appel auprès de la Football Association pour obtenir l’annulation de la suspension de Jones pour trois matches, bien qu’il n’ait pas pu protester contre l’interdiction d’un match de Jota pour deux avertissements.

Mercredi, Klopp a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il pensait que le match devrait être rejoué après que PGMOL, l’organisme d’arbitrage, ait admis que « les normes n’étaient pas à la hauteur des attentes » concernant l’incident de Diaz, dont le but a été refusé en raison d’une erreur du VAR avec le score. à 0-0 à la 34e minute.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Selon le panel, il s’agit du pire week-end pour les arbitres cette saison, avec quatre interventions manquées du VAR, soit plus que pour le reste de la saison réunie.

Il a été jugé que les deuxième et troisième buts d’Aston Villa lors de leur victoire 6-1 à domicile contre Brighton & Hove Albion auraient dû être exclus. Villa menait 1-0 lorsque Nicolò Zaniolo était dans le champ de vision du gardien de Brighton Jason Steele sur le tir d’Ollie Watkins, le panel étant divisé 3-2 en faveur du refus du but.

Quelques minutes plus tard, Solly March de Brighton a été renversé par Douglas Luiz avant le but contre son camp de Pervis Estupiñán. Cependant, alors que le panel a jugé qu’il s’agissait d’une faute de Luiz, votant 4-1 pour une intervention du VAR, il n’y a aucune référence à la pertinence de la phase offensive, qui aurait été la considération clé dans un renversement pour le VAR, Stuart Attwell.

Il a également été indiqué que le défenseur de Villa Ezri Konsa aurait dû recevoir un deuxième carton jaune à la 71e minute, alors que le score était de 4-1. Le milieu de terrain de Brighton, Ansu Fati, a été averti après une altercation avec Konsa, qui avait été averti à la 57e minute, et le panel a estimé que les deux joueurs auraient dû être avertis.

Le panel a également estimé à l’unanimité que Brentford s’était vu refuser un penalty clair à Nottingham Forest lorsque le gardien Matt Turner a donné un coup de pied à l’attaquant de Brentford Yoane Wissa. Le match s’est terminé 1-1.

Tous les autres incidents clés des matchs disputés entre samedi et mardi ont été jugés corrects par le panel.