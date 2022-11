Le panel d’experts All-Star de Viacom18 Sports accueillera Wayne Rooney, Luis Figo et Robert Pires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Viacom18 Sports, le plus récent réseau sportif de premier plan en Inde, a annoncé une galaxie de superstars dans son panel d’experts pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, à partir du 20 novembre.

Pour la toute première fois, la compétition de football la plus prestigieuse au monde sera présentée aux téléspectateurs en Inde par un groupe extraordinaire composé de Wayne Rooney, Luis Figo, Robert Pires, Sol Campbell et Gilberto Silva à travers Sports18 – 1 et JioCinema.

JioCinema, qui est désormais disponible sur les abonnés Jio, Vi, Airtel et BSNL, diffusera en direct tous les matchs et proposera un contenu organisé autour de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 en cinq langues, dont l’anglais, l’hindi, le tamoul, le malayalam et le bengali.

Pour la première fois, les téléspectateurs indiens se délecteront du savoir-faire de légendes qui ont créé des souvenirs extraordinaires dans le cœur des fans de football ballon au pied. Rooney, l’un des attaquants les plus prolifiques à avoir jamais disputé ce match et le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre, sera rejoint par la légende portugaise et vainqueur du Ballon d’Or Luis Figo, qui a mené son pays en demi-finale en 2006, leur meilleur résultat en Coupe du Monde de la FIFA depuis 1966.

Les coéquipiers des “Invincibles”, Sol Campbell, Robert Pires et Gilberto Silva, ajouteront une puissance supplémentaire au panel d’experts de Viacom18 Sports. Campbell est le seul joueur à avoir représenté l’Angleterre dans six tournois majeurs consécutifs, jouant en 1996, 2000 et 2004 Euros ; et les Coupes du monde de la FIFA 1998, 2002 et 2006, tandis que Pires faisait partie intégrante de l’équipe de France vainqueur de la Coupe du monde 1998 et Silva était le rocher défensif du Brésil lors de la campagne gagnante de la Coupe du monde 2002.

“Ravi d’être en Inde et de rejoindre Viacom18 Sports pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. C’est ma première occasion de visiter le pays et d’avoir l’occasion de parler à de nombreux fans de football indiens qui m’ont soutenu au cours de ma carrière de joueur”, a déclaré Wayne. Rooney. “Je suis également ravi de faire partie de l’expérience et de l’excitation de la Coupe du monde du pays.”

“J’ai eu la chance de découvrir l’amour du football en Inde auparavant et je ne peux qu’imaginer à quel point les fans seront excités lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022”, a déclaré Luis Figo. “Avec Viacom18 Sports, non seulement je reviens en Inde, mais je vais aussi donner aux fans un avant-goût du plus grand spectacle du monde.”

“D’après mon expérience de jouer en Inde, je peux dire en toute sécurité que les fans connaissent et aiment le football en morceaux”, a déclaré Robert Pires. “Je suis ravi de retourner en Inde avec Viacom18 Sports et de présenter la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 avec mes anciens coéquipiers bien-aimés.”

“La passion de l’Inde pour le football est à la fois contagieuse et encourageante”, a déclaré Sol Campbell. “J’ai hâte de rejoindre le panel Viacom18 Sports pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, dans ce qui sera également une mini-réunion avec mes coéquipiers ‘Invincible’.”

“J’ai lu et entendu beaucoup de choses sur le football indien et les histoires de fans, et c’est excitant de voyager dans un pays qui aime le plus beau sport du monde”, a déclaré Gilberto Silva. “J’ai hâte de partager mes connaissances et mes idées avec les fans via Viacom18 Sports pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.”

“Viacom18 Sports a réuni la royauté du football pour offrir aux téléspectateurs une expérience de la Coupe du Monde de la FIFA comme jamais auparavant”, a déclaré Siddharth Sharma, responsable du contenu chez Viacom18 Sports. “La liste des experts est une cerise sur le gâteau des offres que les fans auront sur toutes nos plateformes, y compris JioCinema, qui est désormais disponible en téléchargement sur les abonnés Jio, Vi, Airtel et BSNL.”

Le panel fera partie de VISA Match Center Live, qui offrira aux fans l’expérience ultime de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, y compris une analyse approfondie, une couverture du terrain et un accès aux vestiaires depuis le confort de leur domicile. Le VISA Match Center Live sera une émission de studio entièrement immersive personnalisée dans les cinq langues sur JioCinema, avec des légendes renommées se joignant pour la couverture en anglais.

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 débutera le 20 novembre à 21h30, les hôtes du Qatar affrontant l’Équateur lors du match d’ouverture.

