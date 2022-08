Le panel détaille la campagne de pression pour un traitement COVID non prouvé

WASHINGTON (AP) – Des responsables de la Maison Blanche de Trump ont tenté de faire pression sur des experts américains de la santé pour qu’ils réautorisent un traitement COVID-19 discrédité, selon une enquête du Congrès qui fournit de nouvelles preuves des efforts de cette administration pour annuler les décisions de la Food and Drug Administration au début de la pandémie .

Le rapport publié mercredi par le sous-comité restreint de la Chambre dirigé par les démocrates sur la crise des coronavirus jette également un nouvel éclairage sur le rôle que les personnalités de la télévision ont joué pour attirer l’attention des hauts responsables de la Maison Blanche sur l’hydroxychloroquine. Les enquêteurs ont mis en évidence un e-mail de Laura Ingraham de Fox News et d’autres du Dr Mehmet Oz, le célèbre chirurgien cardiaque qui avait une émission de télévision pendant la journée et qui est maintenant le candidat républicain au Sénat de Pennsylvanie. Ingraham a assisté à une réunion du bureau ovale avec le président Donald Trump, qui a lui-même pris le médicament antipaludique.

La FDA a initialement autorisé l’utilisation de l’hydroxychloroquine fin mars 2020 sur la base de petites études suggérant qu’elle pourrait avoir une certaine efficacité contre le coronavirus. À cette époque, de nombreux chercheurs espéraient que les médicaments antiviraux existants pourraient être utilisés pour combattre le virus. Mais en juin, les responsables de la FDA avaient conclu que le médicament était probablement inefficace et pouvait entraîner des complications cardiaques potentiellement dangereuses, annulant son utilisation d’urgence.

Les efforts de l’administration Trump pour contrôler la publication des directives COVID-19 et installer des agents politiques dans les agences de santé publique ont été bien documentés.

Le rapport du sous-comité de la Chambre chargé d’enquêter sur la réponse du gouvernement au COVID-19 s’est concentré sur la pression exercée sur la FDA, qui sert de gardien pour les médicaments, vaccins et autres contre-mesures contre le virus.

Une grande partie de l’information provient d’un entretien avec l’ancien commissaire de l’agence, le Dr Stephen Hahn, qui a été choisi pour le poste par Trump fin 2019. Frustré par le rythme des examens médicaux de la FDA, Trump a accusé à plusieurs reprises Hahn – sans preuve – de retarder décisions sur les médicaments et les vaccins COVID-19 « pour des raisons politiques ».

Bien que les commissaires de la FDA soient politiquement nommés, les scientifiques de l’agence sont censés mener leurs examens sans aucune influence extérieure. En effet, la crédibilité de la FDA découle en grande partie de sa réputation d’indépendance scientifique.

Mais Hahn a déclaré aux enquêteurs qu’il ressentait une pression “persistante” de la part de l’assistant de Trump, Peter Navarro, pour autoriser à nouveau l’hydroxychloroquine après la décision de la FDA de retirer son utilisation d’urgence.

Une grande partie du rapport se concentre sur les mesures prises par Navarro et le Dr Steven Hatfill, un virologue et conseiller extérieur décrit par le sous-comité comme un « volontaire à plein temps » sur COVID-19 pour la Maison Blanche.

“Dr. Hatfill et M. Navarro ont conçu de multiples systèmes de pression ciblant la FDA et les responsables fédéraux qui, selon eux, entravaient à tort un accès généralisé à l’hydroxychloroquine », selon le rapport.

Dans sa réponse, Hatfill a déclaré: «Nous n’avons jamais fait pression à tort sur qui que ce soit. Nous avons simplement suivi la science et les preuves accablantes telles que détaillées dans plusieurs études disponibles à l’époque.

Navarro, dans un communiqué envoyé par courrier électronique, a déclaré que le sous-comité perpétuait “à tort” que l’hydroxychloroquine “était en quelque sorte dangereuse”. Il a également déclaré avoir relaté ses batailles avec la FDA dans ses mémoires à la Maison Blanche.

Il est important de noter qu’il n’y a aucune preuve que les efforts de la Maison Blanche ont finalement changé les décisions de la FDA sur l’hydroxychloroquine ou toute autre thérapie.

Les enquêteurs ont également cité un e-mail du 28 mars 2020 d’Oz au Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, déclarant que le médicament “semble sûr et que les résultats sont meilleurs que prévu”.

Birx a transmis l’e-mail à Hahn dans l’heure, disant “nous devrions parler”.

Spécialiste du cancer sans expérience politique préalable, Hahn a été largement critiqué lors de la première réponse au COVID-19 pour des décisions qui semblaient céder aux responsables de la Maison Blanche.

Selon des courriels obtenus par le comité, Hatfill a décrit «des combats constants avec (le Dr Anthony) Fauci et le Dr Hahn» sur l’accès à l’hydroxychloroquine pendant l’été. Fauci est le plus grand expert en maladies infectieuses du pays.

Au cours de cette période, Hatfill a également exhorté le sénateur Ron Johnson, R-Wis., À demander une enquête fédérale sur la manipulation de l’hydroxychloroquine, selon une lettre soumise au Congressional Record.

Rien n’indique qu’une telle demande ait été faite. Mais à la mi-août, Johnson et ses collègues républicains Sens. Mike Lee de l’Utah et Ted Cruz du Texas ont écrit à la FDA pour demander une explication au refus de rétablir l’autorisation de l’hydroxychloroquine. Johnson a également présidé une audience du comité sénatorial en novembre 2020 sur les options de traitement et s’est plaint que les médecins qui prescrivaient de l’hydroxychloroquine pour le COVID avaient été « méprisés ».

À l’automne 2020, les responsables de la FDA et de la Maison Blanche se sont concentrés sur l’autorisation prochaine des premiers vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna.

Comme indiqué précédemment, la Maison Blanche s’est opposée à une exigence de la FDA selon laquelle les fabricants de vaccins recueillent deux mois de données de sécurité avant de déposer leurs demandes, affirmant que cette condition retarderait le lancement des injections. Trump avait déclaré à plusieurs reprises que les tirs seraient autorisés avant le jour du scrutin, malgré les scientifiques du gouvernement signalant que le délai était peu probable.

Le rapport du comité suggère que les directives de la FDA pour les fabricants de vaccins ont été retardées de plus de trois semaines – de la mi-septembre au début octobre – en raison des préoccupations de la Maison Blanche.

Hahn a déclaré aux enquêteurs que l’agence avait été confrontée à un “rejet sur le problème” de la part de plusieurs responsables, dont le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, qui a déclaré au commissaire de la FDA le 23 septembre 2020 que la Maison Blanche n’approuverait pas les deux mois. exigence.

Le 6 octobre, la FDA a discrètement publié ses directives sur les vaccins dans le cadre d’un ensemble plus large de documents destinés aux fabricants de médicaments. Après la publication des documents en ligne, Hahn a déclaré que Meadows l’avait appelé pour lui indiquer que les directives de la FDA avaient été approuvées.

La publication en ligne a suscité la fureur du président sur Twitter.

«Les nouvelles règles de la FDA rendent plus difficile pour eux d’accélérer l’approbation des vaccins avant le jour du scrutin. Juste un autre succès politique! Trump a tweeté à son commissaire de la FDA.

Matthew Perrone et Kevin Freking, Associated Press