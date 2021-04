Vendredi, un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a recommandé que les États-Unis reprennent l’utilisation du vaccin Johnson and Johnson Covid-19, affirmant que les avantages l’emportaient sur le risque.

La recommandation, qui a été adoptée 10-4 avec une abstention, par le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation, ouvrira la voie aux régulateurs américains pour lever leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin J&J dès ce week-end.

Le vaccin unique est un outil essentiel pour acheminer des vaccins vitaux dans des endroits difficiles à atteindre qui peuvent ne pas disposer d’une réfrigération fiable, tels que terres tribales, les quartiers les plus pauvres et les communautés rurales, ainsi que les personnes qui pourraient ne pas être en mesure de revenir pour une deuxième dose, disent les responsables américains de la santé.

Le comité, un groupe d’experts externe qui conseille le CDC, a décidé de reporter une décision sur le vaccin la semaine dernière, tandis que les responsables continuaient d’enquêter sur les cas de six femmes, âgées de 18 à 48 ans, qui ont développé une thrombose du sinus veineux cérébral, ou CVST, en combinaison. avec un faible taux de plaquettes sanguines dans les deux semaines suivant l’injection.

La Food and Drug Administration et le CDC ont demandé le 13 avril aux États de cesser temporairement d’utiliser le vaccin de J & J « par prudence » suite à des rapports sur les rares caillots sanguins. Quelques heures après l’avertissement, plus d’une douzaine d’États ainsi que certaines pharmacies nationales ont interrompu les inoculations avec le vaccin J & J, certains remplaçant les rendez-vous prévus par le vaccin Pfizer ou Moderna.

Avant le vote de vendredi, le comité a débattu de l’opportunité de recommander de ne pas utiliser le vaccin de J & J ou de l’approuver avec les régulateurs américains appliquant une étiquette d’avertissement. Le comité a également envisagé de limiter l’utilisation du vaccin en fonction de l’âge ou d’autres facteurs de risque.

CVST se produit lorsqu’un caillot sanguin se forme dans les sinus veineux du cerveau. Il peut empêcher le sang de s’écouler du cerveau et peut éventuellement provoquer une hémorragie et d’autres lésions cérébrales. Les caillots sanguins sont similaires à ceux signalés chez certaines personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca.

Au cours de la réunion de vendredi, le Dr Tom Shimabukuro, un responsable du CDC, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun rapport de la maladie chez ceux qui avaient reçu le vaccin à ARNm Pfizer-BioNTech. Il y a eu trois rapports de CVST chez des patients ayant reçu le vaccin Moderna, a-t-il déclaré, bien que les patients n’aient pas le faible taux de plaquettes sanguines observé chez les receveurs de J&J.

Les plaquettes sanguines aident le corps à former des caillots pour guérir les plaies. Les responsables de la santé américains ont averti que l’utilisation d’un traitement tel que l’héparine anticoagulante sur les personnes ayant un faible taux de plaquettes sanguines pourrait aggraver leur état.

Des caillots sanguins rares avec de faibles plaquettes se produisent à un taux de 7 pour 1 million de vaccinations chez les femmes âgées de 18 à 49 ans pour le vaccin J&J et de 0,9 pour 1 million chez les femmes de 50 ans et plus, selon une diapositive présentée lors de la réunion du panel CDC. Le CDC a confirmé 15 cas au total de conditions de caillots sanguins rares, dont 12 femmes qui ont développé des caillots sanguins dans le cerveau. Trois femmes sont décédées et 7 sont restées hospitalisées, selon les diapositives.

Il n’y a pas de cas confirmé chez les hommes, bien que les responsables aient déclaré qu’ils examinaient d’autres cas potentiels.

Le Dr Michael Streiff, hématologue à l’école de médecine de l’Université Johns Hopkins, a déclaré que la condition, dans des circonstances normales, est très rare. « Je peux vous dire d’après mon expérience de traiter ces patients, je ne l’ai tout simplement jamais vu », a-t-il déclaré au comité lors d’une présentation vendredi.

Un modèle CDC présenté à la réunion a montré que le fait de ne pas reprendre l’utilisation du vaccin de J & J retarderait de 14 jours la vaccination de tous les adultes ayant l’intention de se faire vacciner.

Les dirigeants de J&J ont déclaré au comité que les avantages de son vaccin l’emportaient toujours sur ses risques, ajoutant que les vaccins empêcheraient les décès et les hospitalisations. Ils ont suggéré une nouvelle étiquette d’avertissement pour le vaccin qui explique le risque de caillots sanguins.

«Nous pourrions nous attendre à ce que si 1 million de personnes aux États-Unis étaient vaccinées avec le vaccin à dose unique J&J, il y aurait plus de 2 000 décès de moins et 6 000 hospitalisations liées à Covid en moins», a déclaré le Dr Joanne Waldstreicher, médecin-chef de J&J.

Plus tôt cette semaine, J&J a déclaré qu’il reprendrait le déploiement de son vaccin en Europe après que les régulateurs aient soutenu le vaccin à injection unique avec la recommandation d’ajouter un avertissement à l’étiquette. L’Agence européenne des médicaments a recherché toutes les preuves disponibles, a-t-elle déclaré, y compris les rapports des États-Unis.

La semaine dernière, les responsables de la santé américains avaient déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la pause sur l’utilisation du vaccin ne dure que quelques jours, en fonction de ce qu’ils apprennent dans leur enquête sur les cas.

Avant la réunion du CDC, le Dr Wilbur Chen, membre du comité, a déclaré à CNBC qu’il avait vu « une énorme quantité de preuves » que les avantages du vaccin J&J l’emportaient toujours sur ses risques.

« Je pense que nous sommes disposés à utiliser ce vaccin. Nous avons dû faire une pause importante pour pouvoir examiner ces informations sur la sécurité afin de pouvoir prendre en compte les risques. Mais certainement, je pense qu’il y a énormément de preuve que le bénéfice l’emporte largement sur ce risque », a déclaré Chen, professeur à la faculté de médecine de l’Université du Maryland, à« Worldwide Exchange ».

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour les mises à jour.