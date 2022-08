Le panel DeKalb soutient la mise à jour complète du plan malgré les inquiétudes de certains résidents concernant l’utilisation des terres – Shaw Local

DeKALB – Malgré les inquiétudes soulevées par certains résidents concernant l’utilisation des terres, la ville de DeKalb pourrait être sur le point d’aller de l’avant avec l’adoption d’une mise à jour complète du plan destinée à aider à orienter le développement futur.

Le plan est compilé dans un Document de plus de 70 pages généralement utilisé par les municipalités à des fins de planification pour aider à orienter et guider les dirigeants communautaires.

Lors de la réunion de lundi de la Commission de planification et de zonage DeKalb, les commissaires ont soutenu la mise à jour complète du plan lors d’un vote de 4 contre 0. Le conseil municipal de DeKalb devra avoir le dernier mot sur l’adoption ou non de la mesure, sa prochaine réunion ordinaire étant fixée au 22 août.

L’urbaniste Dan Olson a déclaré que la ville avait reçu de nombreux commentaires publics écrits de la part de résidents intéressés à fournir des commentaires sur la mise à jour complète du plan.

Depuis la première journée portes ouvertes en juin, la ville a renforcé le langage du logement abordable – tel qu’il est présenté dans le document – ​​tout en encourageant la taille des lots plus petits et les maisons plus petites.

Parmi ceux qui ont exprimé leur soutien à la mise à jour complète du plan, il y avait Paul Borek, directeur exécutif de la DeKalb County Economic Development Corporation.

“Le plan et sa carte d’utilisation des terres et ses buts et objectifs fournissent un excellent plan pour guider le développement futur de la ville de DeKalb”, a déclaré Borek. « La désignation sur les cartes d’utilisation des sols de zones industrielles supplémentaires, de sites industriels du côté sud-est de la ville, est la bienvenue et opportune. Les investisseurs, les entreprises industrielles et les sociétés internationales sont attirés par les sites prêts à l’emploi près de l’échangeur de Peace Road. … Encore une fois, ces sites sont très demandés.

Borek a parlé de quatre projets majeurs au cours des trois dernières années à DeKalb, notamment Ferrara Candy Company, Meta DeKalb Data Center, Amazon et une installation de restauration encore inconnue. Il a déclaré que les quatre projets ont contribué à des augmentations de développement qui ont plus que doublé au cours de l’année écoulée.

Mais certains résidents avaient des réserves quant à l’idée que la ville aille de l’avant avec la mise à jour complète du plan, telle quelle.

Keith Nyquist, résident de DeKalb, conteste l’ancien site de l’annexe artistique de la Northern Illinois University, qui est actuellement envisagé pour un développement à usage mixte. Il a déclaré que le développement potentiel du site pourrait avoir un impact négatif sur la valeur des propriétés de lui et de ses voisins.

La propriété en question située le long de Sycamore Road a été vendue, à ce jour.

Nyquist a déclaré qu’il aimerait que le comité envisage un amendement à la carte d’utilisation des terres.

“Je comprends que beaucoup de travail a été consacré à cela”, a déclaré Nyquist. “Mais ce serait un petit amendement qui n’affecterait pas le plan global devant vous.”

Dave McCleary a déclaré que l’ancien site de l’annexe d’art NIU est directement adjacent à ses maisons et à celles de Nyquist.

“Nous allons voir beaucoup de problèmes avec un trafic supplémentaire [and] avec éclairage », a déclaré McCleary. «Auparavant, c’était encore une fois une sorte de quartier résidentiel sombre et très agréable. Nous avons maintenant une quantité importante de pollution lumineuse, et encore une fois, un trafic supplémentaire. »

Mais McCleary a reconnu que tout développement n’est pas mauvais et a déclaré que certains d’entre eux étaient positifs.

“Le quartier dans lequel nous nous trouvons a été directement affecté à certains égards, à certains égards, par le développement qui a eu lieu le long de Sycamore Road”, a-t-il déclaré.

Olson a déclaré que la ville a l’intention de s’assurer que tout projet entrant est compatible avec les utilisations environnantes.

“Nous allons pour un usage mixte – résidentiel au-dessus, commercial en bas”, a déclaré Olson. « Ou tout pourrait être entièrement commercial ou entièrement résidentiel. Cela va nécessiter un rezonage, donc il faut aviser les propriétaires environnants à 250 pieds, mais c’est notre recommandation pour l’utilisation des terres.