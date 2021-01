Un panel indépendant de l’OMS étudiant la gestion de la pandémie de Covid-19 a critiqué les plans mondiaux de déploiement de vaccins au sujet des inégalités qui verront la plupart de l’Afrique manquer de recevoir des coups cette année.

«Le panel est découragé et franchement déçu par les plans inégaux de déploiement des vaccins», La coprésidente du panel, Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente libérienne et lauréate du prix Nobel de la paix, a déclaré lors d’une réunion du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans l’état actuel des choses, la distribution à grande échelle de vaccins contre le coronavirus ne commencera en Afrique qu’en 2022 ou même 2023, a-t-elle souligné.

Aussi sur rt.com Le juge en chef sud-africain défend la prière publique liant le vaccin Covid au DIABLE et à la « corruption de l’ADN »

Depuis le début de la pandémie, le continent africain est l’une des zones les moins touchées, avec un peu plus de 2,3 millions d’infections et environ 53 000 décès dus au virus, selon les données de l’OMS. Cependant, les faibles chiffres sont attribués non seulement à la vaste expérience de l’Afrique dans la lutte contre les maladies infectieuses, mais également au mauvais état des soins de santé dans de nombreux pays et à un manque criant de tests.

Les mondes de Johnson Sirleaf font écho à ceux du chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a déclaré lundi que la thésaurisation des vaccins par les pays plus riches mettait le monde « Au bord d’un échec moral catastrophique. »

«Non seulement cette approche du moi d’abord met en danger les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, mais elle est également autodestructrice» car cela prolonge la pandémie, a-t-il souligné.

Aussi sur rt.com Le monde est au bord d’un « échec moral catastrophique » en raison d’une distribution équitable des vaccins Covid-19 à « risque sérieux » – Chef de l’OMS

Des documents internes consultés par Reuters le mois dernier suggéraient que le programme mondial de l’OMS visant à fournir des vaccins Covid-19 aux pays pauvres, COVAX, était à haut risque d’échec en raison d’un manque de financement et d’accords contractuels trop compliqués.

Le programme vise à fournir 2 milliards de doses de vaccins à l’Afrique, à l’Asie et à l’Amérique latine d’ici la fin de cette année – mais il se pourrait bien que les gens là-bas devront attendre les fournitures au moins jusqu’en 2024, selon les documents.

Mardi, la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, a annoncé que le bloc envisageait de partager son excédent de vaccins avec l’Afrique.

Avec une population de 450 millions d’habitants, l’Union européenne a déjà enregistré près de 2,3 milliards de doses de vaccins divers. Kyriakides a déclaré que le plan était de fournir des vaccins aux pays les plus pauvres. «Avant que COVAX ne soit pleinement opérationnel.»

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!