Le panel de la FDA vote à l’unanimité pour les injections COVID pour les plus jeunes enfants

15 juin 2022 – Les avantages pour les plus jeunes enfants américains des vaccins COVID-19 l’emportent de loin sur les inconvénients, a déclaré mercredi un groupe extérieur de conseillers de la FDA.

Le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes a voté à l’unanimité, 21 contre 0, pour recommander l’utilisation des vaccins de Pfizer chez les enfants de 6 mois à 4 ans et du vaccin de Moderna chez les 6 mois à 5 ans. Si les dirigeants de la FDA suivent les conseils du comité et si le CDC emboîte le pas, les jeunes enfants seraient éligibles pour une série de 2 doses du vaccin de Moderna ou une série de 3 doses de Pfizer.

La FDA n’est pas tenue de suivre les suggestions de ses comités consultatifs, mais elle le fait souvent. Moderna et Pfizer cherchent à étendre l’autorisation d’utilisation d’urgence pour leurs vaccins. Les EUA sont des autorisations spéciales utilisées pour permettre l’utilisation de produits en relation avec des crises de santé publique telles que la pandémie.

Le vaccin Pfizer a l’approbation régulière de la FDA pour une utilisation chez les personnes de 16 ans et plus. La FDA a également accordé des autorisations EUA pour l’utilisation du vaccin chez les personnes âgées de 5 à 15 ans.

Le panneau sur Octroi recommandé mardi autorisation d’urgence pour le vaccin COVID-19 de Moderna pour les 6-17 ans. Le vaccin Moderna est déjà régulièrement approuvé pour une utilisation chez les personnes de 18 ans et plus.

Un panel similaire de conseillers du CDC se réunit vendredi et samedi et devrait examiner les demandes d’autorisation des deux sociétés.